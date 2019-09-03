Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Национального банка Украины. Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн.

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

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