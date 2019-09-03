Экономика
REGNUMУкраина погасила долги перед МВФ за 2014 год
В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд. В 2015 году программа была заменена, и Киев получил от МВФ ещё $8,7 млрд. В 2018 году Украине была одобрена новая кредитная линия от МВФ в размере $3,9 млрд.
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Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия
Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru вчера в 16:32
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM вчера в 11:30
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru вчера в 21:19
Общество
Пользователи Facebook смогут отключить распознавание лиц на фото
Руководство Facebook разрабатывает функцию, с помощью которой можно будет отказаться от технологии распознавания лиц пользователей в социальной сети.
РЕН ТВ вчера в 21:38
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Политика
Власти Гонконга готовы пойти на уступки протестующим, узнали СМИ
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что готова пойти на уступки протестующим и отказаться от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
Газета.Ru 02:37
Происшествия
Штукатурка упала на ученицу в омской школе
В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.
Газета.Ru 02:57
Политика
Путин пригласил Моди в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Москву на празднования в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 03:31
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Политика
Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Экономика
Забайкалье на ВЭФ подписало соглашение с руководством банка «Открытие»
Правительство Забайкальского края на открывшемся сегодня, 4 сентября, во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписало ещё одно соглашение.
REGNUM 00:04
Армия и оружие
ВВС США хотят закупить две установки, копирующие С-300
Портал «Уорзон» сообщил о намерении ВВС США приобрести две транспортно-пусковые установки, которые внешне и по техническим характеристиками напоминают российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2.
Военное дело 00:44
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Шоу-бизнес
Пелагея вслед за Климовой облачилась в платье винного цвета
Ранее в платье винного оттенка на съемочной площадке четвертого сезона ленты «По законам военного времени» появлялась экс-супруга Гелы Месхи — 41-летняя Екатерина Климова.
Телепрограмма 03:31
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
Лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight столкнулись во время буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости вчера в 09:37
Футбол
Сантос: «Очень рад, что стал частью такого великого клуба, как ЦСКА»
Уже сегодня 20-летний латиноамериканец дал интервью клубной пресс-службе армейского коллектива, подчеркнув, что очень рад стать частью команды из белокаменной.
Sport.ru вчера в 18:59
Происшествия
Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Политика
Кремль: дата саммита «нормандской четверки» пока не определена
По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
Красная весна вчера в 08:11
Авто
Стартовали продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» объявила о начале продаж долгожданной новинки – внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», которого можно считать идейным наследником легендарного грузовика ГАЗ-66 «Шишига».
110km.ru 03:46
Общество
Роскачество проверит в 2020 году шаурму, чипсы и картофель фри
Роскачество планирует в 2020 году проверить шаурму, картофель фри и чипсы.
ТАСС 02:53
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия вчера в 01:00
Волейбол
Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса»
Возглавляющий мужскую сборную России по волейболу Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера "Кузбасса", сообщается на официальном сайте кемеровской команды.
РИА Новости 01:57
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43