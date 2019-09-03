Экономика
REGNUMУкраина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Национального банка Украины. Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:15, Вашингтон
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Авто
Официально представлен Nissan Juke нового поколения
Компания Nissan представила одну из долгожданных новинок - кроссовер Juke нового поколения.
За рулем Кубань 12:16
Политика
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по «развалу» страны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые, по его мнению, приближают развал страны.
РИА Новости 20:56
Кино
На Венецианском фестивале показали фильм «Мартин Иден»
В конкурсной программе 76-го Венецианского кинофестиваля представили ленту «Мартин Иден» итальянского режиссера Пьетро Марчелло.
Россия – Культура 08:30
Культура
Опубликована транспортная схема для гостей КВН в Екатеринбурге
Областная газета 08:47
Общество
Ураган «Дориан» ослабел до второй категории
2 сентября ураган ослабел до четвертой категории, а 3 сентября — до третьей.
РБК 15:03
Культура
Амурчанка завоевала корону «Красы Дальнего Востока»
ИА Порт Амур 20:48
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Все города из списка находятся в Азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК 20:24
Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда
Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru 16:30
Политика
Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Общество
В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Отмечается, что по данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии — введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам - своим собственным или банка.
RT на русском 19:05
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Происшествия
Начинающий порноактер умер после проб в Испании
Телеканал 360° 14:38
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Политика
Мутко устроил разнос иркутскому бизнес-омбудсмену
Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова.
SIA.ru 22:12
Происшествия
Су-25 разбился на Северном Кавказе
Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
Газета.Ru 08:00
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
RT на русском 06:46
Общество
Аскольда Запашного прооперировали
REGNUM 21:33
Армия и оружие
На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба
Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Технологии
Пользователи Facebook смогут отключить распознавание лиц на фото
Руководство Facebook разрабатывает функцию, с помощью которой можно будет отказаться от технологии распознавания лиц пользователей в социальной сети.
РЕН ТВ 21:38
Здоровье
Английский подросток потерял слух и зрение из-за фастфуда
Общественная служба новостей 09:56
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Политика
Минпромторг опроверг отказ от выпуска укороченных Superjet
Минпромторг опроверг информацию об отказе выпуска укороченной версии самолета Sukhoi Superjet.
РБК 06:36
Здоровье
В Башкирии отмечают увеличение жалоб местных жителей на отсутствие медицинской помощи
За последний год количество жалоб, поступивших от жителей Башкирии в региональный Минздрав, увеличилось в 14,6 раза.
UfaTime.ru 21:29
Наука
Иллюзия резиновой руки помогла уточнить моторную репрезентацию мозга макак
Для изучения моторной репрезентации ученые использовали видеоаналог эксперимента с иллюзией резиновой руки.
N+1 10:58