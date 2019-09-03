Экономика
REGNUMУкраина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Национального банка Украины. Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Экономика
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета вчера в 23:16
Общество
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
РБК вчера в 23:16
Происшествия
Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам
Дамир Юсупов вновь будет управлять самолетами начиная с текущей недели Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
АМИТЕЛ вчера в 21:15
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru вчера в 09:41
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды РФ определило 22 города с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.
ТАСС вчера в 23:13
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
Lenta.ru вчера в 07:56
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Экономика
Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%
Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
РИА Новости вчера в 23:03
Здоровье
Названы 5 лучших антиоксидантов для избавления печени от токсинов
Цитрусовые - один из лучших источников витамина C и антиоксидантов, благодаря которым улучшается фильтрация печени и ускоряется выведение токсинов, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда вчера в 23:07
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия вчера в 01:00
Авто
В Сети опубликовали изображения обновленного ВАЗ-2102
В интернете появились рендерные изображения современной интерпретации классического ВАЗ-2102 от независимых дизайнеров.
Тарантас Ньюс вчера в 07:15
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
RT на русском вчера в 07:13
Экономика
Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике
Минприроды России завершило дополнительные научные исследования для расширения российский границ в Арктике.
Российская газета вчера в 22:57
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Финансы
Снижение ставки ЦБ ослабит позицию рубля
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.
Finam.Ru 02 сентября в 06:30
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru вчера в 10:23
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС вчера в 14:24
Здоровье
В России выросла продолжительность жизни
Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
Известия вчера в 22:25
Авто
Jeep представил две новые модели Wrangler 2020
Модель Wrangler Black & Tan можно заказать во всех доступных цветах кузова с 17-дюймовыми колесными дисками Machine Granite с вездеходными шинами, подножками, эмблемой Low Gloss и мягким верхом.
ГЛАС.RU вчера в 11:50
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%
Быстрый рост цен на акции «Сургутнефтегаза» продолжается второй день подряд. В понедельник, 2 сентября, они подорожали более чем на 12%.
РБК вчера в 05:33
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН вчера в 07:25
Происшествия
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 15:32
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда вчера в 00:40
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38