Экономика

REGNUMREGNUMУкраина погасила долги перед МВФ за 2014 год

В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд. В 2015 году программа была заменена, и Киев получил от МВФ ещё $8,7 млрд. В 2018 году Украине была одобрена новая кредитная линия от МВФ в размере $3,9 млрд.
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Украина выплатила МВФ все кредиты по программе 2014 года

Телеканал 360°12:05

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

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