Экономика

REGNUMREGNUMУкраина погасила долги перед МВФ за 2014 год

В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд. В 2015 году программа была заменена, и Киев получил от МВФ ещё $8,7 млрд. В 2018 году Украине была одобрена новая кредитная линия от МВФ в размере $3,9 млрд.
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Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

REGNUM14:26

Украина рассчиталась с долгом перед МВФ за 2014 год

Rambler News Service12:29

Украина рассчиталась с МВФ

Lenta.ru13:15

Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год

Известия13:41

Украина выплатила МВФ все кредиты по программе 2014 года

Телеканал 360°12:05

Украина вернула МВФ все кредиты по программе 2014 года

News.ru11:53

Украина вернула МВФ все кредиты, взятые по программе 2014 года

ПРАЙМ11:35
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Армия и оружие

Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Транспорт

На оранжевой ветке метро произошел сбой

Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Вести.Ru 09:18
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево

Интерфакс 09:51
Происшествия

В Ставропольском крае разбился Су-25

REGNUM 08:03
Культура

В Самаре устанавливают памятник Шостаковичу

Инициатива создания памятника принадлежит оргкомитету "Культурная Самара" под председательством губернатора Дмитрия Азарова и депутату Госдумы Александру Хинштейну.
ГТРК Самара 04:03
Культура

Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° вчера в 07:55
Происшествия

СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве

РБК 06:38
Политика

Скончалась сестра Юлии Тимошенко

Российская газета 14:16
Происшествия

В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона

Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Футбол

«Витесс» Слуцкого арендовал вратаря «Челси»

Голландский клуб арендовал 25-ленего англичанина на сезон, сообщает официальный сайт «синих».
Спорт-Экспресс 13:35
Происшествия

Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна

Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37
Происшествия

Девочка из России утонула в бассейне в Турции

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Здоровье

Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели

Российская газета 10:15
Общество

Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам

По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Происшествия

Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы

"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября

Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Футбол

Представлен официальный логотип ЧМ-2022

Советский спорт 13:46
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Политика

Путин: Россия гордится дружбой с Монголией

"Узнаешь коня, проехав верхом, а человека — по его дружбе" — эта монгольская пословица, по мнению Владимира Путина, объясняет стратегическое партнерство между Москвой и Улан-Батором.
Вести.Ru 13:52
Общество

Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России

В России работают чуть более половины женщин - 53,2 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Российская газета 03:01
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями

Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Спорт

Скончался трехкратный олимпийский чемпион

Lenta.ru 14:39
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика

Джонсон потерял большинство в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
RT на русском 11:59
Политика

Нидерланды хотят допросить ценного свидетеля по делу сбитого MH17

Голландская прокуратура хочет допросить свидетеля Владимира Цемаха по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17.
News.ru 11:36
Космос

Робот «Федор» поработал дрелью на МКС

Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.
Известия 11:19
Происшествия

На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях

На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
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