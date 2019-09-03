Экономика
REGNUMУкраина погасила долги перед МВФ за 2014 год
В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд. В 2015 году программа была заменена, и Киев получил от МВФ ещё $8,7 млрд. В 2018 году Украине была одобрена новая кредитная линия от МВФ в размере $3,9 млрд.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:44, Вашингтон
Армия и оружие
На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба
Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20
Политика
В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 12-летней россиянки в Турции
RT на русском 16:39
Наука
Физики объяснили обратное вращение пекущихся блинов
Полученные результаты позволили объяснить, почему иногда при вращении круглого контейнера вещество в нем вращается в ту же сторону, а иногда — в противоположную.
N+1 09:04
Политика
Путин поручил ввести дополнительные выплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам организаций, оказывающих первичную помощь.
Lenta.ru 11:46
Политика
Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне
Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:01
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 16:50
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Здоровье
Ремонт поликлиники №14 в Рязани начнётся на следующей неделе
В начале следующей недели планируется начать ремонт первого этажа здания поликлиники №14 в Рязани.
7 новостей 08:07
Авто
Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях
Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Экономика
В ООН дали прогноз по сокращению экспорта Британии при выходе из ЕС
"Исследование указывает на то, что Brexit без сделки приведет к потерям экспорта по меньшей мере на $16 млрд, что составляет примерно 7% всего британского экспорта в ЕС", - отмечают эксперты ЮНКТАД.
ТАСС 12:26
Политика
В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»
В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily вчера в 22:17
Общество
Шарлиз Терон показала новый образ для «Форсажа»
44-летняя Шарлиз Терон показала первое фото со съемок девятой части франшизы "Форсаж" у себя в инстаграме.
Газета.Ru 03:56
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета 15:47
Происшествия
В США подросток расстрелял свою семью
В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
Lenta.ru 07:05
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.
РЕН ТВ 14:27
Происшествия
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам
Капитан А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин 15 августа аварийно посадили самолет в кукурузном поле недалеко от Москвы.
Телеканал 360° 08:59
Политика
Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.
Политика Сегодня 07:26
Космос
Всеобщее безумие: так ли страшно влияние ретроградных планет?
На самом деле обыкновенное явление стало причиной какого-то всеобщего безумия.
SM News 04:52
Политика
Бывший глава Пентагона объяснил отказ открыто критиковать Трампа
Экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил СNN, что не выступает с открытой критикой в адрес президента США так как считает, что человеку военных традиций не следует давать политических оценок.
РБК 18:37
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Наука
Вторая по силе магнитная буря за год обрушилась на Землю
Ученые зафиксировали вторую по силе за год магнитную бурю на планете.
Москва 24 вчера в 09:05
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Армия и оружие
Вспомнить все
В 1941-м в оккупированный Марибор пышно въезжал Гитлер, тогда же там появился лагерь смерти.
Российская газета 17:27
Единоборства
Крис «Сайборг» Жустино заключила рекордный контракт с Bellator
«Сайборг» была членом UFC с 2016 года по июль 2019 года. Она завоевала чемпионский пояс в полулегком весе после победы над Тоней Эвинджер.
Sport24.ru 16:18