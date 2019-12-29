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РИА НовостиУкраина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет
Украинское конструкторское бюро "Южное" продемонстрировало линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak. В видео, размещенном на YouTube-странице предприятия, показаны перспективные ракеты семейства Cyclone и Mayak.
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