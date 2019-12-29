Космос

РИА НовостиРИА НовостиУкраина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет

Украинское конструкторское бюро "Южное" продемонстрировало линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak. В видео, размещенном на YouTube-странице предприятия, показаны перспективные ракеты семейства Cyclone и Mayak.
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Украина показала перспективные космические сверхтяжелые ракеты

Аргументы и Факты05:05

На Украине рассказали о планах построить сверхтяжёлые ракеты для космоса

Life.ru03:19

Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет

РИА Новости02:01

Украина показала облик сверхтяжёлых космических ракет

News.ru02:44

На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

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Украинские конструкторы показали облик сверхтяжелых ракет-носителей

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РЕН ТВ02:00
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