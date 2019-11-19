Космос

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиУкраина показала проект лунного посадочного аппарата

На выставке Dubai Airshow 2019 украинское конструкторское бюро «Южное» продемонстрировало проект лунного посадочного аппарата, который может искать полезные ископаемые на Луне, пишет RT. Отмечается также, что аппарат может доставлять на Луну грузы массой до 150 килограммов.
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с чего всё началось
Сообщение сопровождается красочным 3D-роликом
, в котором продемонстрирована трасса полета, облик посадочного аппарата-"попрыгунчика" (lunar lander-hopper), его прилунение и взятие проб грунта, перелет на новое место.
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