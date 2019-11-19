с чего всё началось

На выставке Dubai Airshow 2019 украинское конструкторское бюро «Южное» продемонстрировало проект лунного посадочного аппарата, который может искать полезные ископаемые на Луне, пишет RT. Отмечается также, что аппарат может доставлять на Луну грузы массой до 150 килограммов.

Политика МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.

Происшествия В Татарстане завели дело на мать, пустившую сына за руль машины Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, сообщается на сайте СК РФ.

Шоу-бизнес Алсу решилась на короткую стрижку Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.

Происшествия В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.

Общество Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Космос Вселенная оказалась заселенной живыми организмами Поскольку 50 процентов звезд являются двойными, результаты научной работы применимы к большому количеству планетных систем, что делает появление инопланетных организмов более вероятным, чем считалось ранее.

Происшествия Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.

Футбол Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.