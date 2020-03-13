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Политика Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.

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