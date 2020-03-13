Политика
Rambler News ServiceУкраина полностью приостановит авиасообщение с другими странами
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 00:00 17 марта будет временно прекращено пассажирское авиасообщение с другими странами.
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Общество
Коронавирус напугал: столичные торговые центры теряют покупателей
Столичные торговые центры в конце февраля - начала марта этого года посетило на 10-15% меньше покупателей, чем в то же время годом раньше.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Технологии
«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвигать пуски «Союзов» в США
Футбол
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с заявлением в адрес болельщиков "мерсисайдцев" по поводу паузы в английской премьер-лигой, связанной с угрозой коронавируса.
Общество
Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии
Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Экономика
Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Автоспорт
Бахрейн и Вьетнам отложены, сезон может начаться в Монако
В руководстве Формулы 1 подтвердили очевидное – Гран При Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределённый срок, сезон 2020 года может начаться в Монако.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Политика
Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Общество
В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Здоровье
Московскую школу закрыли на карантин из-за коронавируса
В Москве закрыли на карантин здание школы, где учится подросток, у которой обнаружили коронавирус.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
В случае, если некоторые страны не воспримут опасность коронавируса и не примут необходимые меры для борьбы с заболеванием, пандемия может продлиться дольше, отметил он.
Происшествия
В Москве из-за штормового ветра погиб человек
В Москве из-за штормового ветра погиб человек. Об этом сообщает РИА "Новости". Штормовой ветер в столице бушует уже второй день.
Здоровье
В Кирове выявлен первый случай коронавируса
В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.
Общество
Чехия закрыла границу для всех иностранцев
Как сообщается на сайте чешского правительства 13 марта, начиная с субботы, 14 марта, вводится запрет на въезд всех иностранцев, кроме тех, у кого есть вид на жительство в республике.
Политика
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
Армия и оружие
Жители Донецка сообщили об артобстреле
Футбол
Винисиус: «Выбрал „Реал“, а не „Барселону“, потому что хотел играть за величайший клуб»
Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему в 2017 году перешел в столичный клуб, а не в «Барселону».
Кино
Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»
В четверг, 12 марта, на официальном YouTube-канале «Disney Россия» появился трейлер анимационного фильма «Душа» от студии Pixar.