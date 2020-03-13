Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceУкраина полностью приостановит авиасообщение с другими странами

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 00:00 17 марта будет временно прекращено пассажирское авиасообщение с другими странами.
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Подробнее о событии

Спикер Рады анонсировал полное закрытие авиасообщения из-за коронавируса

РБК15:12

Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение с другими странами с 17 марта

Интерфакс15:10

Украина полностью ограничивает авиасообщение

RT на русском14:52

На Украине анонсировали полное закрытие авиасообщения из-за коронавируса

Известия14:57

Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса

РИА Новости14:58

Украина полностью прекратит авиасообщение

Lenta.ru14:07

Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта

ТАСС13:55
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
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Коронавирус напугал: столичные торговые центры теряют покупателей

Столичные торговые центры в конце февраля - начала марта этого года посетило на 10-15% меньше покупателей, чем в то же время годом раньше.
Комсомольская правда 10:35
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Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
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Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
ТАСС 15:52
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском 15:10
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
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На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
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«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвигать пуски «Союзов» в США

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Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с заявлением в адрес болельщиков "мерсисайдцев" по поводу паузы в английской премьер-лигой, связанной с угрозой коронавируса.
Piter.tv 12:18
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Вести.Ru 12:58
Общество

Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Российская газета 11:38
Экономика

Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ведомости 13:41
Автоспорт

Бахрейн и Вьетнам отложены, сезон может начаться в Монако

В руководстве Формулы 1 подтвердили очевидное – Гран При Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределённый срок, сезон 2020 года может начаться в Монако.
F1news.ru 08:45
Шоу-бизнес

Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Газета.Ru вчера в 06:51
Политика

Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
BFM.ru 15:33
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал, что получит Самойлова после развода с Джиганом

Pravda.Ru 12:37
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить

Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Inc-news.ru 10 марта в 12:31
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
RT на русском 13:12
Общество

В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
RT на русском 14:35
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Здоровье

Московскую школу закрыли на карантин из-за коронавируса

В Москве закрыли на карантин здание школы, где учится подросток, у которой обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 09:56
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Общество

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

В случае, если некоторые страны не воспримут опасность коронавируса и не примут необходимые меры для борьбы с заболеванием, пандемия может продлиться дольше, отметил он.
РБК 00:21
Происшествия

В Москве из-за штормового ветра погиб человек

В Москве из-за штормового ветра погиб человек. Об этом сообщает РИА "Новости". Штормовой ветер в столице бушует уже второй день.
Газета.Ru 07:24
Здоровье

В Кирове выявлен первый случай коронавируса

В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.
Эхо Москвы в Кирове 07:07
Общество

Чехия закрыла границу для всех иностранцев

Как сообщается на сайте чешского правительства 13 марта, начиная с субботы, 14 марта, вводится запрет на въезд всех иностранцев, кроме тех, у кого есть вид на жительство в республике.
Profi.travel 09:30
Политика

Посла Китая в США вызвали в Госдеп

Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
РИА Новости 13:29
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили об артобстреле

Росбалт 06:13
Футбол

Винисиус: «Выбрал „Реал“, а не „Барселону“, потому что хотел играть за величайший клуб»

Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему в 2017 году перешел в столичный клуб, а не в «Барселону».
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Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»

В четверг, 12 марта, на официальном YouTube-канале «Disney Россия» появился трейлер анимационного фильма «Душа» от студии Pixar.
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Дмитрий Александрович Разумков
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховного совета Украины с 29 августа 2019 года. Глава политической партии «Слуга народа» с 27 мая по 10 ноября 2019.
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