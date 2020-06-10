Политика

ТАССТАССУкраина получила от ЕС кредит на €500 млн

Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Украина получила 500 млн евро помощи от ЕС

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После денег МВФ Украина получила финансовую помощь и от Еврокомиссии

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Украина получила второй транш помощи от ЕК в €500 млн

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ЕС выдал Украине кредит на €500 млн

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ЕС выделил Украине кредит

НТВ08:57

Украина получила от ЕС кредит на €500 млн

ТАСС08:39
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Общество

МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) занял 74-е место в рейтинге лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021, поднявшись выше остальных учебных заведений России.
РБК вчера в 19:37
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Происшествия

Прокурор поручил передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве

Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 11:14
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Политика

Глава Бурятии: в случае провала обнуления сроков Путина олигархи поделят страну, а Запад перестанет считаться с Россией

Глава Бурятии: в случае провала обнуления сроков Путина олигархи поделят страну, а Запад перестанет считаться с Россией Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за обнуление сроков правления президента Владимира Путина, считает глава Бурятии Алексей Цыденов.
Медиазона 06:36
5
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy Note20 не получит изогнутый дисплей

Согласно новой информации, Samsung внесет изменения в дизайн грядущего смартфона Galaxy Note 20.
MobiDevices 09:52
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Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
10
Экономика

С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств

С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
Piter.tv 08:45
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Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Экономика

Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»

РБК 10:37
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Футбол

Агент Деспотовича: Веду переговоры с одним российским клубом

Юрий Горбенко, представляющий интересы Джордже Деспотовича, рассказал о дальнейших планах экс-форварда «Оренбурга».
Советский спорт 10:57
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
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Шоу-бизнес

Овечкин трогательно поблагодарил акушера за рождение второго ребенка

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выразил благодарность медицинским работникам за помощь в рождении своих детей.
Народные новости 11:03
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Общество

В Китае решили не использовать панголинов в традиционной медицине

В традиционной китайской медицине считается, что чешуя панголинов обладает способностью стимулировать кровообращение, устранять застой, а также снимать воспаление.
Взгляд.ру 11:05
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Шоу-бизнес

Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru вчера в 04:09
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
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Происшествия

ГИБДД: Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

Российская газета 08:04
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Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
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Политика

Порошенко официально объявлено подозрение

Госбюро расследований Украины официально объявило подозрение экс-президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне.Ru 05:19
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Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
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Энергетика

Экспорт золота из РФ в апреле вырос в разы, достигнув почти 42 тонн

Всего за 4 месяца 2020 года экспорт золота из России составил 71,9 тонны на $3,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 7,9 раза в натуральном выражении.
Интерфакс 07:06
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Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

ГУ МЧС по Москве предупредило жителей о грозе и дожде с градом, которые ожидаются в столице вечером 9 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:49
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
12
Кино

Вышел тизер экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»

Ореанда-Новости 08:07
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Авто

Опубликованы первые изображения Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC (Х253) впервые дебютировал в 2015 году, и уже спустя год появилась его купеобразная версия.
SpeedMe 06:50
Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
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Авто

Skoda представила новую Octavia Scout

Компания Skoda представила внедорожный универсал Skoda Octavia Combi Scout новой генерации.
Новые автомобили 06:32
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Экономика

Российский бизнес потерял за апрель 3,7 трлн рублей

По итогам апреля 2020 года, который был нерабочим, российский бизнес потерял 3,7 трлн рублей.
Реальное время 10:05
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Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

РИА Новости вчера в 14:59
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Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
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