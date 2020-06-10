Политика
ТАССУкраина получила от ЕС кредит на €500 млн
Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество
МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) занял 74-е место в рейтинге лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021, поднявшись выше остальных учебных заведений России.
РБК вчера в 19:37
Происшествия
Прокурор поручил передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве
Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 11:14
Политика
Глава Бурятии: в случае провала обнуления сроков Путина олигархи поделят страну, а Запад перестанет считаться с Россией
Глава Бурятии: в случае провала обнуления сроков Путина олигархи поделят страну, а Запад перестанет считаться с Россией Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за обнуление сроков правления президента Владимира Путина, считает глава Бурятии Алексей Цыденов.
Медиазона 06:36
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note20 не получит изогнутый дисплей
Согласно новой информации, Samsung внесет изменения в дизайн грядущего смартфона Galaxy Note 20.
MobiDevices 09:52
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Экономика
С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств
С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
Piter.tv 08:45
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Футбол
Агент Деспотовича: Веду переговоры с одним российским клубом
Юрий Горбенко, представляющий интересы Джордже Деспотовича, рассказал о дальнейших планах экс-форварда «Оренбурга».
Советский спорт 10:57
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Шоу-бизнес
Овечкин трогательно поблагодарил акушера за рождение второго ребенка
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выразил благодарность медицинским работникам за помощь в рождении своих детей.
Народные новости 11:03
Общество
В Китае решили не использовать панголинов в традиционной медицине
В традиционной китайской медицине считается, что чешуя панголинов обладает способностью стимулировать кровообращение, устранять застой, а также снимать воспаление.
Взгляд.ру 11:05
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru вчера в 04:09
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Происшествия
ГИБДД: Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
Российская газета 08:04
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Политика
Порошенко официально объявлено подозрение
Госбюро расследований Украины официально объявило подозрение экс-президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне.Ru 05:19
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Энергетика
Экспорт золота из РФ в апреле вырос в разы, достигнув почти 42 тонн
Всего за 4 месяца 2020 года экспорт золота из России составил 71,9 тонны на $3,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 7,9 раза в натуральном выражении.
Интерфакс 07:06
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
ГУ МЧС по Москве предупредило жителей о грозе и дожде с градом, которые ожидаются в столице вечером 9 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Кино
Вышел тизер экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»
Ореанда-Новости 08:07
Авто
Опубликованы первые изображения Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC (Х253) впервые дебютировал в 2015 году, и уже спустя год появилась его купеобразная версия.
SpeedMe 06:50
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
Авто
Skoda представила новую Octavia Scout
Компания Skoda представила внедорожный универсал Skoda Octavia Combi Scout новой генерации.
Новые автомобили 06:32
Экономика
Российский бизнес потерял за апрель 3,7 трлн рублей
По итогам апреля 2020 года, который был нерабочим, российский бизнес потерял 3,7 трлн рублей.
Реальное время 10:05
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52