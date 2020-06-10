Политика

ТАССТАССУкраина получила от ЕС кредит на €500 млн

Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Общество

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В Белоруссии число заражений коронавирусом за сутки увеличилось на 801, превысив 51 тысячу, пишет минздрав страны.
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Футбол

«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова

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Лигу чемпионов возобновят 8 августа

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