Политика
ТАССУкраина получила от ЕС кредит на €500 млн
Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:34, Ашберн
Единоборства
Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца
МИР 24 вчера в 21:41
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
Единоборства
Уайт раскрыл местоположение «Бойцовского острова» UFC
Советский спорт вчера в 20:53
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Футбол
ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео
Sportmail.ru 07:02
Киберспорт
Iceberg о Winstrike: «Могла ли Мария Гунина решить проблемы в команде? Думаю, что нет»
Мидер состава FlyToMoon по Dota 2 Богдан Iceberg Василенко рассказал, каким он представляет идеального менеджера.
CyberSport.ru 07:29
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Футбол
Флик: «„Айнтрахт“ может доставить нам немало проблем»
В предыдущей встрече между командами, которая состоялась 2 недели назад в чемпионате Германии, "Бавария" дома победила "Айнтрахт" со счётом 5:2.
Soccer.ru 00:52
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости 07:45
Общество
В Белоруссии число заражений коронавирусом превысило 51 тысячу
В Белоруссии число заражений коронавирусом за сутки увеличилось на 801, превысив 51 тысячу, пишет минздрав страны.
Газета.Ru 08:28
Футбол
«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова
По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru 03:35
Футбол
Лигу чемпионов возобновят 8 августа
УЕФА запланировали доиграть оставшиеся матчи Лиги чемпионов с 8 по 23 августа, сообщает AS.
Полит.ру 08:29
Происшествия
Девушка российского хоккеиста рассказала об инциденте с Ефремовым в баре
РИА Новости 05:43
Происшествия
К петербуржцу без маски в магазине вызвали сотрудников Росгвардии
В "Леруа" на Васильевском острове вызвали наряд из-за того, что мужик был без маски пишет очевидец Примечательно, что петербуржец имел при себе защитную маску, но просто не воспользовался ей в стенах магазина.
Piter.tv 08:47
Единоборства
Украинская модель с 13-м размером груди дебютирует в MMA
Украинская модель с 13-м размером груди, ранее участвовавшая в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019, дебютирует в смешанных единоборствах (MMA).
Московский Комсомолец 07:53
Авто
Mercedes-Benz выпустит всего 15 эксклюзивных Maybach
Провожать на покой покой S-класс с монументальным 12-цилиндровым агрегатом Mercedes-Benz начала еще в марте 2019 года, представив для седана прощальное исполнение Final Edition.
32CARS.ru вчера в 16:14
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграют в июле
Санкт-Петербург примет матч 1/2 финала Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком".
The Moscow Post вчера в 07:17
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Коммерсантъ 05:36
Происшествия
Адвокаты Михаила Ефремова отказались общаться с прессой
Адвокаты ставшего виновником смертельного ДТП актера Михаила Ефремова отказались общаться с прессой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:12
Хоккей
Натан Маккинон: «Считаю, что Панарин должен получить Харт Трофи»
«Харт Мемориал Трофи» — ежегодная награда в НХЛ, которая вручается игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.
Спорт-Экспресс 07:44
Футбол
Арустамян: «В понедельник Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»
Евро-футбол.ру 07 июня в 09:37
Армия и оружие
По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов
По армии Халифы Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов.
Piter.tv 06:33
Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.
РИА Новости 08:35
Кино
HBO Max удалила фильм «Унесённые ветром» из-за расовых тем
На фоне протестов в США, начавшихся после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда, стриминговая платформа HBO Max убрала из перечня доступных картин "Унесённые ветром" из-за "расовых тем".
Life.ru 01:43
Общество
В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня
Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
Шоу-бизнес
Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50