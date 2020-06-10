Политика

ТАССТАССУкраина получила от ЕС кредит на €500 млн

Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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ЕС выдал Украине кредит на €500 млн

Газета.Ru09:08

После денег МВФ Украина получила финансовую помощь и от Еврокомиссии

REGNUM09:13

Украина получила второй транш помощи от ЕК в €500 млн

RT на русском09:12

Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн

Известия09:44

Украина получила 500 млн евро помощи от ЕС

Московский Комсомолец09:05

ЕС выделил Украине кредит

НТВ08:57

Украина получила от ЕС кредит на €500 млн

ТАСС08:39
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
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Общество

В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель Анатолий Трушкин умер в Москве на 79-м году жизни.
Ведомости 06:03
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Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
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Транспорт

РЖД прокомментировали ситуацию с поставками сырья на комбинат «Русала»

Запасов сырья на Ачинском глиноземном комбинате «Русала» достаточно для его бесперебойной работы в течение 5-7 дней, сообщили в пресс-службе РЖД со ссылкой на данные компании «Русал».
Rambler News Service 09:55
Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия 07:27
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости 10:09
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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Экономика

Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»

РБК 10:37
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова раздвинула ноги на коне

Артистка в своих лучших традициях продемонстрировала поперечный шпагат, при этом она балансировала на седле, закрепленном на спине коня.
VSE42.RU 05:29
Кино

HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
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Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 14 июня

С 7 по 14 июня в Архангельской области сохранятся ограничительные меры.
Двина Сегодня вчера в 03:45
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Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
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Политика

Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля

Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 06:27
Политика

Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым

Посольство Украины во Франции возмущено рекламой французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, которого украинское министерство культуры внесло в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
РИА Новости 07:32
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новости вчера в 15:04
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Общество

Главврач Коммунарки Денис Проценко отправится в Дагестан

Зори Табасарана 08:01
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Происшествия

В баре Ulysses прошли следственные действия по делу Ефремова

Известия 09:53
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Шоу-бизнес

Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

РИА Новости вчера в 18:43
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

RT на русском 10:14
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Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
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Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
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Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой вчера в 08:19
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Армия и оружие

Истребитель МиГ-35 получит перспективное оружие

Российский истребитель МиГ-35 пройдет тестовое испытание с применением перспективного оружия, которое пока не используется в воздухе.
OAnews 01:43
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Происшествия

После убийства девочки жители красноярской деревни устроили народный сход. Они требуют выселить банду подростков

Life.ru 03:43
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Футбол

Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»

Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
РИА Новости 09:37
Кино

Netflix готова возобновить съемки второго сезона сериала «Ведьмак»

Netflix собирается возобновить съемки сериала "Ведьмак".
Дни.ру 10:57
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
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