Политика
ТАССУкраина получила от ЕС кредит на €500 млн
Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Читать в источнике
Оценить
Еврокомиссия предоставила Украине €500 млн в рамках четвертой макрофинансовой помощи. Благодарны ЕС за положительную оценку процесса внедрения реформ в Украине. Полученные средства усилят экономику на фоне мирового кризиса.
— Денис Шмыгаль, украинский политикRambler News Service 11:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:39, Ашберн
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Экономика
Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал
В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года.
Кавказ Пост 13:51
Здоровье
Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19 в республике
Всего в Коми подтверждено 1693 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 939 человек, информируют региональные власти.
РИА Новости 15:00
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Фигурное катание
Медведева поддержала американского фигуриста в конфликте с Ягудиным
РИА Новости 09:06
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
Происшествия
По делу Вшивкова в Калининграде задержали второго экс-полицейского
Следственный комитет задержал в среду, 10 июня 2020 года, второго полицейского по делу о гибели в отделе полиции Московского района г. Калининграда на улице Киевской 36-летнего Ивана Вшикова – он умер от обширных ожогов.
Русский Запад 11:52
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Армия и оружие
Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта
Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.
Взгляд.ру 06:18
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском 15:21
Наука
Нашли предшественника Великой китайской стены
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 11:26
Происшествия
Ефремов прокомментировал смертельное ДТП
Аргументы и Факты вчера в 15:14
Общество
МЧС предупреждает москвичей о грозе и граде
До 21:00 в столице прогнозируют дождь, грозу, град и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Вести Подмосковья вчера в 08:49
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:46
Армия и оружие
Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия
Как уточняет Forbes, "Хабаровск" не первая российская субмарина, оснащаемая "Посейдонами": у русских есть не менее загадочная лодка "специального назначения" (по сути, шпионская субмарина) "Белгород", спущенная на воду 23 апреля прошлого года.
Газета.Ru 10:40
Космос
Титан отдаляется от Сатурна быстрее, чем считалось ранее
Популярная механика 07:03
Политика
Украинцам разрешили полететь в Турцию раньше россиян
Турция объявила о возобновлении международного авиасообщения с несколькими странами, среди которых оказалась Украина.
Lenta.ru 13:43
Экономика
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
Происшествия
Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым
Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова.
РБК 11:20
Наука
Белок BAM15 помог без диеты похудеть мышам
Ученые Университет Вирджинии (The University Of Virginia, USA) провели эксперимент, который подтвердил их догадки насчет митохондриального белка разобщителя BAM15.
Версия.Инфо 05:43
Общество
От коронавируса в мае в Москве умерли 2757 человек
Отмечается, что смертность за май выше показателей предыдущего месяца в связи с тем, что на конец апреля пришёлся пик заболеваемости коронавирусом в Москве.
Говорит Москва 07:18
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Киберспорт
Для The Division 2 готовят масштабное бесплатное обновление
Начиная с 16 июня в игре начнёт по частям появляться масштабное бесплатное обновление 10, которое повлияет на ключевые элементы игрового процесса.
Игромания.ру 12:36