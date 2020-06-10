Еврокомиссия предоставила Украине €500 млн в рамках четвертой макрофинансовой помощи. Благодарны ЕС за положительную оценку процесса внедрения реформ в Украине. Полученные средства усилят экономику на фоне мирового кризиса.

Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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