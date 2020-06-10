Политика
ТАССУкраина получила от ЕС кредит на €500 млн
Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Еврокомиссия предоставила Украине €500 млн в рамках четвертой макрофинансовой помощи. Благодарны ЕС за положительную оценку процесса внедрения реформ в Украине. Полученные средства усилят экономику на фоне мирового кризиса.
— Денис Шмыгаль, украинский политикRambler News Service 11:25
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Общество
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Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
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МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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В Совфеде оценили идею депутата Украины о бомбах против России
В Совете Федерации прокомментировали заявление депутата от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Тараса Билана о запуске ядерных бомб против России и Венгрии.
Газета.Ru 12:37
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Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии
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Коммерсантъ 11:31
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Собеседник 09:22
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Шоу-бизнес
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Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Футбол
Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначение арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.
RT на русском 12:02
Происшествия
В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 11:44
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
На Ефремова надели браслет удаленного слежения
Газета.Ru 12:57
Политика
Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»
Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
Происшествия
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене
Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
Религия
Освящение главного храма Вооруженных сил России перенесли на 14 июня
Великое освящение главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» перенесли на более ранний срок, передает РБК.
Аргументы и Факты 09:12
Кино
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Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
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Общество
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На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер 06:14
Здоровье
Врач рассказал правду о коронавирусных качелях в Самарской области
В Самарской области количество заразившихся коронавирусом меняется каждый день: рекорды сменяются снижениями, в крупных городах находят то 1 больного, то 20.
КП - Самара 13:46
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В Кировской области успешно запустили первую в России частную ракету
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Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
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Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
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РИА Новости 12:25
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
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Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина
Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
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Политика
Зеленский: будущим россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россиянам в будущем будет стыдно за присоединение Крыма в состав России.
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Транспорт
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Российская газета 13:38
Шоу-бизнес
Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова
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