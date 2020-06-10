Общество
ТАССУкраина получила от ЕС кредит на €500 млн
Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Еврокомиссия предоставила Украине €500 млн в рамках четвертой макрофинансовой помощи. Благодарны ЕС за положительную оценку процесса внедрения реформ в Украине. Полученные средства усилят экономику на фоне мирового кризиса.
— Денис Шмыгаль, украинский политикRambler News Service вчера в 11:25
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Происшествия
В Москве прощаются с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем
Экспресс газета 02:32
Общество
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В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
Общество
Еще 3796 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Российская газета вчера в 02:41
Происшествия
Жириновский попросил для Ефремова строгого наказания
JustMedia вчера в 01:07
Здоровье
Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
RT на русском вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала о «второй» жизни Михаила Ефремова
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Shraibikus News вчера в 15:58
Общество
В России все школьники получат аттестат без сдачи экзаменов
В 2020 году все российские школьники 9 и 11 классов получат аттестат без сдачи экзаменов.
Газета.Ru 02:35
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
REGNUM вчера в 18:14
Кино
Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.
Игромания.ру 09 июня в 10:16
Общество
Вспышка коронавируса произошла в кемеровском пансионате для инвалидов
Интерфакс - Россия 02:06
Общество
На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе
Уральский меридиан 02:08
Политика
Климкин посоветовал Зеленскому «отобрать» Крым у России
Экс-глава украинского МИД Павел Климкин считает, что Россия сама не "отдаст" Крым.
Народные новости вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 09 июня в 03:55
Армия и оружие
Haló novinу (Чехия): демонтаж памятника Коневу говорит о незнании истории Второй мировой войны (Halo noviny)
Думаю, что вопрос о памятнике маршалу Коневу не могут решать несколько человек в руководстве района Прага 6.
ИноСМИ вчера в 17:30
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Энергетика
Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон.
Коммерсантъ 09 июня в 13:34
Здоровье
О чем, кроме коронавируса, сигнализирует потеря обоняния
Потеря обоняния, которая является одним из ярких симптомов коронавирусной инфекции COVID-19, на деле может указывать и на ряд других заболеваний, рассказал главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин.
Аргументы недели 00:34
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Общество
Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству ТАСС заявил, что пошел бы по схеме более широкой выдачи денег гражданам, пострадавшим от кризиса.
РБК 02:38
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Актер Игорь Жижикин признался, что стал папой в первый раз
Российский и американский актер Игорь Жижикин раскрыл тайну — он впервые стал отцом.
Вести.Ru вчера в 15:22
Общество
С 1 июля в России изменится система пенсионного обеспечения
Очередная корректировка системы пенсионного обеспечения намечена на 1 июля.
Соловей.Инфо 02:21
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
Политика
Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
Авто
Opel показал изображение нового Opel Mokka
Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня 09 июня в 05:20
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала редкое фото с мужем
Известная телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в соцсети Instagram опубликовала редкую фотографию с мужем на отдыхе.
Вечерняя Москва 02:31
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56