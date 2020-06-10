Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Киев получил от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитии экономики страны. Глава правительства написал в Twitter, что кредит был предоставлен в рамках четвертого пакета макрофинансовой помощи.

Украина получила кредит на €500 млн от Еврокомиссии

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