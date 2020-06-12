Финансы
ТАССУкраина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Об этом сообщил в пятницу председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter. "Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
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Общество
Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива
RT на русском 07:59
Политика
Протестующие в Сиэтле захватили мэрию
Полиция применила взрывные гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих. Протестующие на площади призывали к автономии Сиэтла.
Новые Известия 10 июня в 06:01
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru вчера в 14:19
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днём России
Говорит Москва 06:24
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС 10 июня в 14:37
Происшествия
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
РИА Новости 08:32
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Хоккей
СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»
Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова
Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал про пьяные выходки своего друга Олега Ефремова отца Михаила Ефремова.
News.ru 09:40
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
The GEEK 09:06
Политика
МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу
В чешском ведомстве добавили, что сейчас статуя маршала находится в хранилище, в будущем ее переместят в Музей XX века, где ее сможет увидеть общественность.
РБК 07:35
Общество
Американская нефть начала поступать на НПЗ в Белоруссии
Новополоцкий НПЗ («Нафтан») в Белоруссии начал приём нефти из США, сообщила пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Rambler News Service вчера в 08:39
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино
Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
RuNews24.ru 03:59
Происшествия
В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
Москва, 12 июня 2020, 14:03 — REGNUM Очередной новый способ выманивания денежных средств у граждан России посредством телефона придумали мошенники.
REGNUM 07:03
Политика
Путин впервые принял участие в поднятии флага России на Поклонной горе
Президент России Владимир Путин принял участие в первой церемонии поднятия российского флага ко Дню России на Поклонной горе в Москве.
Lenta.ru 06:35
Общество
Назван способ преодолеть тягу к сладкому за неделю
Известия 08:39
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 10 июня в 03:51
Футбол
«Челси» может объявить о покупке Вернера в конце недели
По данным Evening Standard, «Челси» может провести трансфер Тимо Вернера уже в конце недели.
LiveSport.ru 06:53
Автоспорт
Формула-1 сообщила об отмене Гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии
Bookmaker-ratings.ru 04:46
Шоу-бизнес
Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро»
Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро».
Millionaire.ru вчера в 12:56
Происшествия
Под Нижневартовском загорелся нефтяной резервуар, есть пострадавшие
Нижневартовск, Югра, 12 июня 2020, 17:34 — REGNUM Возгорание нефтяного резервуара произошло в Нижневартовском районе в Югре.
REGNUM 10:34
Космос
Учёные заявили о новой катастрофе через неделю
Сторонники теории заговора заявили, что календарь майя, где они предсказали конец света, был просчитан неправильно.
SterlitamakTime.ru 09:54
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50