Финансы

ТАССТАССУкраина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Об этом сообщил в пятницу председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter. "Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
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Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд

РБК10:11

Украина получила $2,1 млрд от МВФ

Газета.Ru09:21

Украина получила деньги от МВФ

Lenta.ru08:36

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

Известия09:09

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

ТАСС08:24

Украина получила первый транш от МВФ

РИА Новости08:12

На Украине заявили о получении первого транша МВФ

RT на русском08:09
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Общество

Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива

RT на русском 07:59
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Политика

Протестующие в Сиэтле захватили мэрию

Полиция применила взрывные гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих. Протестующие на площади призывали к автономии Сиэтла.
Новые Известия 10 июня в 06:01
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Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru вчера в 14:19
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Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
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Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
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Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днём России

Говорит Москва 06:24
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС 10 июня в 14:37
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Происшествия

Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований

РИА Новости 08:32
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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Хоккей

СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»

Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова

Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал про пьяные выходки своего друга Олега Ефремова отца Михаила Ефремова.
News.ru 09:40
Игры

Capcom анонсировала Resident Evil Village

The GEEK 09:06
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Политика

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

В чешском ведомстве добавили, что сейчас статуя маршала находится в хранилище, в будущем ее переместят в Музей XX века, где ее сможет увидеть общественность.
РБК 07:35
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Общество

Американская нефть начала поступать на НПЗ в Белоруссии

Новополоцкий НПЗ («Нафтан») в Белоруссии начал приём нефти из США, сообщила пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Rambler News Service вчера в 08:39
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Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино

Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
RuNews24.ru 03:59
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Происшествия

В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону

Москва, 12 июня 2020, 14:03 — REGNUM Очередной новый способ выманивания денежных средств у граждан России посредством телефона придумали мошенники.
REGNUM 07:03
5
Политика

Путин впервые принял участие в поднятии флага России на Поклонной горе

Президент России Владимир Путин принял участие в первой церемонии поднятия российского флага ко Дню России на Поклонной горе в Москве.
Lenta.ru 06:35
Общество

Назван способ преодолеть тягу к сладкому за неделю

Известия 08:39
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2

Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 10 июня в 03:51
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Футбол

«Челси» может объявить о покупке Вернера в конце недели

По данным Evening Standard, «Челси» может провести трансфер Тимо Вернера уже в конце недели.
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НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей

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Автоспорт

Формула-1 сообщила об отмене Гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии

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Шоу-бизнес

Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро»

Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро».
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Происшествия

Под Нижневартовском загорелся нефтяной резервуар, есть пострадавшие

Нижневартовск, Югра, 12 июня 2020, 17:34 — REGNUM Возгорание нефтяного резервуара произошло в Нижневартовском районе в Югре.
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Космос

Учёные заявили о новой катастрофе через неделю

Сторонники теории заговора заявили, что календарь майя, где они предсказали конец света, был просчитан неправильно.
SterlitamakTime.ru 09:54
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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