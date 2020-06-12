Финансы

ТАССТАССУкраина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Об этом сообщил в пятницу председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter. "Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
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Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд

РБКвчера в 10:11

Украина получила первый транш от МВФ

РИА Новостивчера в 08:12

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

Известиявчера в 09:09

Украина получила деньги от МВФ

Lenta.ruвчера в 08:36

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

ТАССвчера в 08:24

Украина получила $2,1 млрд от МВФ

Газета.Ruвчера в 09:21

На Украине заявили о получении первого транша МВФ

RT на русскомвчера в 08:09
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Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

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Общество

В России 49 регионов снимают ограничения из-за коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уже 49 регионов снимают ограничения, введенные из-за коронавируса, 43 из них – на первом этапе.
РИА Новости 05:23
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Происшествия

При падении Як-52 в Самарской области погибли инструктор и курсант

При падении легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области погибли два человека - инструктор и курсант.
Вести.Ru 06:45
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего в ДТП

Диалог 05:39
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Общество

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
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Армия и оружие

В Сирии от полученных ран скончался турецкий военнослужащий

Дамаск, 13 июня 2020, 14:39 — REGNUM В Сирии от полученных ран скончался турецкий военнослужащий.
REGNUM 07:39
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Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО

Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинений Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной им материальной помощи и не приняла извинения, рассказал РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
РИА Новости 06:42
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Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
Известия вчера в 20:52
Общество

Голикова назвала коронавирус причиной смерти 1660 россиян в апреле

Новая коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 1660 российских граждан за апрель.
NewInform 05:18
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Общество

На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов

В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости 07:02
Происшествия

В Китае при взрыве автоцистерны на шоссе погибли четыре человека

РИА Новости 07:28
Общество

На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 10 человек, всего 880 жертв, сообщил в субботу центр общественного здоровья минздрава Украины.
РИА Новости 04:02
Политика

National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике

РИА Новости вчера в 08:33
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Шоу-бизнес

О страданиях Юлии Норкиной перед смертью рассказала Елена Жукова

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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова хочет вернуться домой, «где отец никого не убивал»

Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь.
Pravda.Ru 06:23
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Космос

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink

Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
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Здоровье

Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом

В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
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Политика

Лавров оценил перспективы широкого сотрудничества России и Европы

Европа в настоящее время переживает масштабный кризис доверия, а потенциал развития ЕС с Россией не реализуется из-за действий западных стран, отринувших идеи Шарля де Голля.
Lenta.ru 05:46
Авто

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
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Авто

Дизельный Cadillac получит обозначение 600D

Как сообщает издание Cadillac Society, первый дизельный Cadillac получит обозначение 600D.
Motor 05:00
Общество

Новые правила пособий для безработных вступили в силу

Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
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Шоу-бизнес

Нино Нинидзе показала идиллию с Виторганом после слухов о расставании

Несколько дней назад сообщение 28-летней Нино Нинидзе в Сети заставило фанатов подумать, что актриса съезжает от возлюбленного, 47-летнего актера Максима Виторгана.
7Дней.ру 00:25
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС

В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
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Общество

Российские рестораны потеряют 50% своих клиентов из-за пандемии

Российские рестораны могут потерять около 50% своих клиентов из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:32
Энергетика

Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок

Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.
Новая газета вчера в 10:54
Политика

«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупки российских деталей через Boeing

Причиной недовольства стал отказ от закупки российских деталей через посредничество Boeing Distribution.
Территория новостей вчера в 13:13
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Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
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Общество

На одном из крупнейших рынков Пекина обнаружили коронавирус

Профиль вчера в 14:46
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