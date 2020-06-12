Финансы
ТАССУкраина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Об этом сообщил в пятницу председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter. "Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
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Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Новые автомобили 01:02
Общество
В России 49 регионов снимают ограничения из-за коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уже 49 регионов снимают ограничения, введенные из-за коронавируса, 43 из них – на первом этапе.
РИА Новости 05:23
Происшествия
При падении Як-52 в Самарской области погибли инструктор и курсант
При падении легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области погибли два человека - инструктор и курсант.
Вести.Ru 06:45
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи
Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
Армия и оружие
В Сирии от полученных ран скончался турецкий военнослужащий
Дамаск, 13 июня 2020, 14:39 — REGNUM В Сирии от полученных ран скончался турецкий военнослужащий.
REGNUM 07:39
Политика
Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинений Ефремова
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной им материальной помощи и не приняла извинения, рассказал РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
РИА Новости 06:42
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
Известия вчера в 20:52
Общество
Голикова назвала коронавирус причиной смерти 1660 россиян в апреле
Новая коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 1660 российских граждан за апрель.
NewInform 05:18
Общество
На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости 07:02
Общество
На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 10 человек, всего 880 жертв, сообщил в субботу центр общественного здоровья минздрава Украины.
РИА Новости 04:02
Политика
National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике
РИА Новости вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова хочет вернуться домой, «где отец никого не убивал»
Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь.
Pravda.Ru 06:23
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
Здоровье
Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
Политика
Лавров оценил перспективы широкого сотрудничества России и Европы
Европа в настоящее время переживает масштабный кризис доверия, а потенциал развития ЕС с Россией не реализуется из-за действий западных стран, отринувших идеи Шарля де Голля.
Lenta.ru 05:46
Авто
В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan
Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
Авто
Дизельный Cadillac получит обозначение 600D
Как сообщает издание Cadillac Society, первый дизельный Cadillac получит обозначение 600D.
Motor 05:00
Общество
Новые правила пособий для безработных вступили в силу
Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе показала идиллию с Виторганом после слухов о расставании
Несколько дней назад сообщение 28-летней Нино Нинидзе в Сети заставило фанатов подумать, что актриса съезжает от возлюбленного, 47-летнего актера Максима Виторгана.
7Дней.ру 00:25
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
Общество
Российские рестораны потеряют 50% своих клиентов из-за пандемии
Российские рестораны могут потерять около 50% своих клиентов из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:32
Энергетика
Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок
Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.
Новая газета вчера в 10:54
Политика
«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупки российских деталей через Boeing
Причиной недовольства стал отказ от закупки российских деталей через посредничество Boeing Distribution.
Территория новостей вчера в 13:13
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Общество
На одном из крупнейших рынков Пекина обнаружили коронавирус
Профиль вчера в 14:46