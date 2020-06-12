Финансы
ТАССУкраина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Об этом сообщил в пятницу председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter. "Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Общество
Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю
Избавиться от пристрастия к сладкому помогут несколько простых правил, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:41
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru вчера в 11:43
Происшествия
Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях
В Париже в пятницу полицейские профсоюзы припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по Елисейскому полям.
Коммерсантъ 05:56
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Происшествия
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
В Московской области задержан сантехник одного из ЖЭО по подозрению в серии убийств и изнасилований, сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.
РИА Новости 08:32
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
Общество
Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей»
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:04
Политика
Песков назвал важнейшие качества мужчины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает ум, честность и силу главными качествами достойного мужчины.
Газета.Ru 08:12
Общество
В Белоруссию поступила первая партия нефти из США
Первая нефть из США начала поступать в четверг, 11 июня на перерабатывающий завод "Нафтан" в Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца
Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia.
ИнфоСМИ вчера в 07:57
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета 07:39
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Общество
Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре
Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру 08:23
Космос
NASA выбрало компанию Astrobotic для доставки ровера VIPER на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало американскую компанию Astrobotic для доставки в конце 2023 года в район южного полюса Луны ровера (лунохода) VIPER для поисков льда.
ТАСС 05:08
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома
Власти Москвы не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 12:22
Политика
НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей
НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей - заявление.
ТАСС 10:15
Общество
Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.
RT на русском 07:59
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Футбол
Геркус объяснил, почему никогда не будет работать в «Спартаке»
Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус назвал причины, по которым он не даст согласие на работу в «Спартаке».
Metaratings 08:35
Шоу-бизнес
Елена Жукова сообщила о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
Актуальные Новости вчера в 12:13
Футбол
Илья Геркус: Моуриньо хотел видеть Дзюбу в «Тоттенхэме»
Моуриньо знает, кто такой Дзюба.
Bookmaker-ratings.ru 08:11
Шоу-бизнес
Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56