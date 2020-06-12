Финансы
ТАССУкраина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Об этом сообщил в пятницу председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter. "Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
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Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
Общество
Россияне смогут получить пособия и выплаты без справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 04:50
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
Футбол
Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила. Об этом 12 июня он сказал на YouTube-канале Александра Алиева.
REGNUM 04:40
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru вчера в 06:09
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Футбол
Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»
Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако".
Vprognoze.ru 11 июня в 08:28
Происшествия
В Алтайском крае коронавирусом заболели еще 66 человек
По состоянию на 12 июня общее число заболевших составляет 2659 человек, среди них – 279 детей до 17 лет включительно.
RuNews24.ru 03:19
Авто
Renault Dokker ушел с российского рынка
«Каблучок» Renault Dokker покинул российский рынок спустя два с половиной года после дебюта.
Автоновости дня вчера в 01:31
Происшествия
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Газета.Ru вчера в 12:14
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Шоу-бизнес
Поклонники собирают деньги семье Маргариты Сергеечевой
Поклонники творчества актрисы с пониманием отнеслись к ее проблемам. Один из фанатов предложил всем собрать деньги для Сергеечевой.
Bimru.ru 02:36
Шоу-бизнес
Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы
"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
UfacityNews.ru 10 июня в 15:54
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
Известия вчера в 20:52
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
Общество
Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции до 21 июня
Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции с 14 до 21 июня в связи распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 04:50
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Авто
Nissan опубликовал официальные фото нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Шоу-бизнес
Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
Российская эстрадная исполнительница и актриса Наташа Королева рассказала, как художественный руководитель студии "Квартал-95", а ныне – президент Украины Владимир Зеленский поправлял ей узкую юбку.
РИА Новости вчера в 19:35
Армия и оружие
Пашинян хочет «убрать» Тонояна? СМИ назвали вероятных кандидатов на пост главы МО
Новая философия войны: Тоноян представил свое видение развития Армянской армии >> По данным издания, на данный момент властные круги обсуждают кандидатов на пост главы оборонного ведомства.
Sputnik Армения 03:54
Происшествия
Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса
Интерфакс 11 июня в 09:33
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Иммобиле
«Манчестер Юнайтед» претендует на форварда «Лацио» Чиро Иммобиле.
Soccer.ru вчера в 13:55
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Происшествия
В больнице в Орле произошел пожар
По данным пресс-службы, произошло возгорание мебели и оборудования на площади около 5 кв. м. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки, добавили в пресс-службе.
ТАСС 04:31