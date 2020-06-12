Финансы
ТАССУкраина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Об этом сообщил в пятницу председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter. "Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
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Общество
Военное положение ввели в районе Пекина из-за новой вспышки COVID-19
В пекинском районе Фэнтай, где накануне на рынке была выявлена вспышка коронавируса, введен режим военного положения.
Известия 00:53
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Актер Михаил Ефремов записал виообращение, в котором принес извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и пообещал оказать помощь.
Известия вчера в 23:37
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru вчера в 12:19
Кино
Вождь и учитель: как физрук из Сербии стал настоящим индейцем
Гойко Митич захотел стать учителем физкультуры — и поступил в соответствующий вуз в Белграде.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва 11 июня в 10:30
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
Общество
В МВД заявили о сокращении числа преступлений в мае
МВД РФ заявляет, что в стране в мае фиксируется снижение общих показателей совершенных преступлений, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 03:28
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 21 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено больше 4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, продлили до 21 июня.
ТАСС 05:47
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремова не отправили в СИЗО
Адвокат Леонид Ольшанский объяснил, почему устроившего смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова поместили под домашний арест, а не в СИЗО.
ПолитРоссия 04:40
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Происшествия
Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 05:06
Общество
Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Lenta.ru 06:23
Происшествия
Во Франции потушили пожар на атомной подлодке
Как ранее сообщила Морская префектура Средиземноморья, на момент начала пожара атомная подводная лодка Perle была пришвартована на военно-морской базе в Тулоне.
РБК 04:08
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 11 июня в 12:48
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Общество
45 случаев коронавируса выявлено в Татарстане
Всего на 13 июня в Татарстане зафиксировано 3868 случая заболевания коронавирусом.
Казань24 05:21
Кино
Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен
Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан в середине июля 2020 года.
Kinonews.ru 01:25
Происшествия
Вдову погибшего в ДТП Захарова оставили без денег
Гражданскую жену Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, оставили без денег. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 22:09
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 69 новых случаев коронавируса. Всего в крае зарегистрировано 2593 случая.
Аргументы и Факты - Алтай 11 июня в 03:34
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 05:14
Политика
Украинский вице-премьер назвал минские соглашения «никчемными»
«Никчемными» с юридической точки зрения признал минские соглашения украинский вице-премьер Алексей Резников, являющийся также первым заместителем главы делегации республики в контактной группе.
Ридус вчера в 12:41
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Происшествия
Режим ЧС ввели из-за крупного пожара в Казани
Режим ЧС ввели в связи с пожаром на газораспределительной станции в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 02:29
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru 11 июня в 23:04
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова
Актуальные Новости 05:04
Футбол
Роналду не забил пенальти впервые за 16 месяцев
Не реализованный в матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом» пенальти стал для форварда туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду первым за 16 месяцев.
RT на русском 03:45
Армия и оружие
США продолжат выводить военных из Ирака
«Страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил»,— говорится в заявлении.
Коммерсантъ 11 июня в 22:23