Финансы

ТАССТАССУкраина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Об этом сообщил в пятницу председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter. "Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
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Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд

РБК10:11

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

Известия09:09

Украина получила деньги от МВФ

Lenta.ru08:36

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

ТАСС08:24

Украина получила $2,1 млрд от МВФ

Газета.Ru09:21

Украина получила первый транш от МВФ

РИА Новости08:12

На Украине заявили о получении первого транша МВФ

RT на русском08:09
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Общество

Стало известно о новом брачном контракте Мелании Трамп после выборов

Комсомольская правда 16:54
Общество

В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка

В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который прежде возглавлял конкурент белорусского лидера на президентских выборах Виктор Бабарико.
Эхо Москвы 13:03
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Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя

РБК 17:16
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Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
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Политика

Зеленский перейдёт на особый режим работы

RT на русском 13:35
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Происшествия

В Казани произошел взрыв в газохранилище

РБК 17:58
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Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
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Общество

Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд

В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 вчера в 04:21
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Общество

Бурдж-Халифа окрасили в триколор

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России. Об этом сказано в их новом докладе, представленном накануне в Конгрессе.
Piter.tv вчера в 01:25
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Общество

Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
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Футбол

«Валенсия» и «Леванте» разошлись миром в матче чемпионата Испании

"Валенсия" и "Леванте" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 18:03
Армия и оружие

Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС

Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва вчера в 10:30
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Игры

Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

Piter.tv 11:01
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Футбол

Главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO

В пятницу, 12-го июня, наставник столичного «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию PRO.
Евро-футбол.ру 06:31
Шоу-бизнес

Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино

Bimru.ru вчера в 13:03
Гаджеты

Apple выпустит девять новых моделей iPhone

Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform вчера в 12:48
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Политика

Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными

"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости 13:02
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Общество

Рошаль привлек внимание Путина к делу калининградских врачей

iReactor 09:46
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Наука

Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском 10 июня в 14:48
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Технологии

Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com 14:08
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник вчера в 19:55
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Общество

Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
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Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
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Игры

Инсайдеры рассказали, насколько PlayStation 5 дороже PlayStation 4 Pro

До официальной презентации PlayStation 5 осталось совсем немного времени.
Экономика сегодня вчера в 07:47
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Футбол

ЦСКА и «Зенит» провели товарищеские матчи

Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" провели товарищеские матчи, передает "СЭ".
Газета.Ru 11:43
Происшествия

Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса

Интерфакс вчера в 09:33
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Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
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