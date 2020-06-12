Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Об этом сообщил в пятницу председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter. "Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

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