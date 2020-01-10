Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в своем Twitter-аккаунте.
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с чего всё началось
По словам
 Пристайко, вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским они встретились с «представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин».
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