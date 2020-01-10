Политика
Lenta.ruУкраина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в своем Twitter-аккаунте.
Читать в источнике
Оценить127
с чего всё началось
По словам Пристайко, вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским они встретились с «представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин».RT на русском06:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Экономика
Росстат: инфляция в 2019 году составила 3%
По данным Росстата, за 2019 год инфляция в стране составила 3%, что совпало с предварительными прогнозами.
Экономика
В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан
В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (шести соток) по одному земельному участку для предпенсионеров.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Второй сезон сериала по культовой истории о Ведьмаке по мотивам фэнтези Анджея Сапковского покажет новых персонажей, некоторые из которых относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
Футболисты «Барселоны» в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграли мадридскому «Атлетико».
Происшествия
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского финансирования
Гарри и Меган объяснил это тем, что с одной стороны смогут воспитывать сына в уважении к королевском традициям, а с другой стороны получат пространство для создания своей новой благотворительной организации.
Технологии
Google попросили разрешить людям удалять предустановленные приложения
В письме правозащитники просят руководство разрешить пользователям Android-смартфонов удалять предустановленные приложения.
Музыка
Димаш Кудайберген рассказал, что уходит от продюсера Игоря Крутого
Казахский певец Димаш Кудайберген решил уйти от Игоря Крутого и начать сотрудничать с популярным южнокорейским продюсером.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Происшествия
Место крушения Boeing в Тегеране расчистили от улик
Место крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране расчистили от мусора и забрали улики.
Политика
Глава МИД Нидерландов уверен — украинский Boeing 737 сбил Иран
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что он считает «очень вероятным», что потерпевший катастрофу в Исламской Республике Иран украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» мог быть сбит иранскими ракетами.
Политика
Путин потребовал стабилизировать цены в Крыму
Органам власти Крыма и Севастополя необходимо принять меры, чтобы уровень цен соответствовал уровню доходов жителей полуострова.
Наука
Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в пять раз
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
Интернет
Пользователи гаджетов на Android подверглись атаке нового вируса
Эксперты из «Лаборатории Касперского» обнаружили нового троянца, который рассылает рекламные объявления, устанавливает приложения и оставляет отзывы от имени владельцев гаджетов на операционной системе Android без их ведома.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Обвиняемый в клевете на Усманова журналист получил убежище в Латвии
Власти Латвии предоставили политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.