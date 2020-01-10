с чего всё началось

Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в своем Twitter-аккаунте.

Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

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