Политика
Lenta.ruУкраина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в своем Twitter-аккаунте.
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с чего всё началось
По словам Пристайко, вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским они встретились с «представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин».RT на русском06:14
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Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
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Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
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Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признался, что его удивила дружелюбность россиян.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Авто
В России выросли цены на новые автомобили
С 1 января 2020 года цены на новые автомобили в России выросли на 2–6%. Об этом 9 января пишет «Коммерсант».
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины".
Экономика
«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей крымских активов, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
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Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
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Компания Bethesda планирует выпустить патч к культовым геймам Doom и Doom 2. Благодаря этому появится возможность запускать игры с частотой до 60 кадров в секунду.
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Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
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Транспорт
Стоимость проезда по ЗСД вырастет с 18 января
Новые тарифы вступят в силу 18 января и коснутся всех водителей.
Происшествия
Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик
Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов
Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.