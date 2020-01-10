Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в своем Twitter-аккаунте.
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с чего всё началось
По словам
 Пристайко, вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским они встретились с «представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин».
RT на русском06:14

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МИД Украины сообщил о получении «важных данных» от США

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Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

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США передали Киеву данные о крушении самолета в Иране

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США передали Зеленскому важные данные по авиакатастрофе в Иране

Московский Комсомолец06:18

США передали Украине важные данные по крушению самолета в Иране

Известия06:43
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий

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Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты

Lenta.ru вчера в 15:02
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Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на этапе Кубка мира, проходящем на горнолыжном курорте Ла-Плань (Франция).
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РИА Новости 07:50
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Путин заявил о недостаточном внимании к вопросу водоснабжения Крыма

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал крымских чиновников за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.
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Политика

FT сообщила о новых британских санкциях против россиян

Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
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Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
РИА Новости вчера в 20:45
Армия и оружие

Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
РИА Новости 04:40
Футбол

Легионер «Локомотива» рассказал об удививших его россиянах

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признался, что его удивила дружелюбность россиян.
Lenta.ru 07:34
Политика

Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Авто

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С 1 января 2020 года цены на новые автомобили в России выросли на 2–6%. Об этом 9 января пишет «Коммерсант».
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В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины".
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Экономика

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей крымских активов, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
РБК 07:52
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
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Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
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Bethesda выпустит патч к классическим Doom и Doom 2

Компания Bethesda планирует выпустить патч к культовым геймам Doom и Doom 2. Благодаря этому появится возможность запускать игры с частотой до 60 кадров в секунду.
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Гаджеты

У смартфона Samsung Galaxy A51 может появиться 5G-версия

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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

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РБК 04:11
Общество

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

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Стоимость проезда по ЗСД вырастет с 18 января

Новые тарифы вступят в силу 18 января и коснутся всех водителей.
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Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик

Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Lenta.ru 07:31
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Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов

Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
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Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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