Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Украина получила первый транш от МВФ

Происшествия На французской атомной подводной лодке произошел пожар На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке. 16

Политика Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. 948

Политика Трамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если не победит на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News. 18

Игры Capcom анонсировала Resident Evil Village Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности. 11

Происшествия CNN: обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский имеет право на крупную пенсию Бывший полицейский Миннеаполиса (штат Миннесота) Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве второй степени афроамериканца Джорджа Флойда, даже в случае признания виновным имеет право получать пенсию, размер которой за 30 лет может превысить $1,5 млн.

Экономика Мэр Милана: из-за эпидемии уровень безработицы вырастет в полтора раза Милан, Италия, 12 июня 2020, 18:33 — REGNUM До начала эпидемии коронавируса в Италии уровень безработицы в Милане составлял около 6%, а когда эпидемия завершится, этот уровень будет составлять, по-видимому, около 10%, заявил в пятницу, 12 июня, мэр Милана Джузеппе Сала.

Общество Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.

Шоу-бизнес Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе. 279

Здоровье В Свердловской области заразились коронавирусом еще 320 человек Еще у 320 жителей Свердловской области зафиксировали вирус SARS-CoV-2 за минувшие сутки, сообщили 12 июня в оперштабе региона. 1K

Фигурное катание Трусова исполнила четверной прыжок на тренировке Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке. 1

Экономика Заработай миллион, потеряй все. Как аферисты разводят обедневших москвичей Центральный банк РФ составил топ-5 самых популярных способов обмана москвичей во время пандемии.

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,7K

Политика В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 905

Недвижимость Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%. 25

Экономика «Лучше поспешить»: ПФР принимает заявления на новую выплату В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что продолжают принимать заявления на новую денежную выплату, но просят граждан не откладывать подачу заявки в долгий ящик, сообщает PRIMPRESS.