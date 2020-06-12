Финансы
РИА НовостиУкраина получила первый транш от МВФ
Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
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Происшествия
Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП
Известия 18:24
Происшествия
На французской атомной подводной лодке произошел пожар
На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Общество
Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю
Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают вырабатываться дофамину.
News.ru 12:20
Политика
Трамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если не победит на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 16:59
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com 13:27
Футбол
Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру
RT на русском 15:41
Наука
Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии
Популярная механика вчера в 04:22
Происшествия
CNN: обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский имеет право на крупную пенсию
Бывший полицейский Миннеаполиса (штат Миннесота) Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве второй степени афроамериканца Джорджа Флойда, даже в случае признания виновным имеет право получать пенсию, размер которой за 30 лет может превысить $1,5 млн.
ТАСС 12:35
Общество
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
Экономика
Власти Дагестана разработали механизм выхода из кризисной ситуации
Власти Дагестана разработали механизм выхода из кризисной ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РД.
ГТРК Дагестан 16:18
Экономика
Мэр Милана: из-за эпидемии уровень безработицы вырастет в полтора раза
Милан, Италия, 12 июня 2020, 18:33 — REGNUM До начала эпидемии коронавируса в Италии уровень безработицы в Милане составлял около 6%, а когда эпидемия завершится, этот уровень будет составлять, по-видимому, около 10%, заявил в пятницу, 12 июня, мэр Милана Джузеппе Сала.
REGNUM 11:33
Общество
Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса
Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.
ТАСС 18:40
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса
Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
Bimru.ru 04:08
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 320 человек
Еще у 320 жителей Свердловской области зафиксировали вирус SARS-CoV-2 за минувшие сутки, сообщили 12 июня в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 07:39
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ вчера в 13:37
Фигурное катание
Трусова исполнила четверной прыжок на тренировке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке.
Газета.Ru вчера в 14:22
Экономика
Заработай миллион, потеряй все. Как аферисты разводят обедневших москвичей
Центральный банк РФ составил топ-5 самых популярных способов обмана москвичей во время пандемии.
Аргументы и Факты 17:04
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Политика
В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ 19:20
Здоровье
Ко Дню России в Нижнем Новгороде почти построили новую больницу
Патриоты Нижнего 04:15
Экономика
Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых
Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС вчера в 09:44
Кино
Сюжет фильма «Мстители: Финал» пересказали в стиле мультсериала 1966 года
Фанаты Marvel не забыли отдать дань той прекрасной эпохе и создали ролик, повторяющий сюжет фильма «Мстители: Финал», только с героями сериала 1966 года.
Телепрограмма вчера в 05:57
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ 04:30
Экономика
«Лучше поспешить»: ПФР принимает заявления на новую выплату
В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что продолжают принимать заявления на новую денежную выплату, но просят граждан не откладывать подачу заявки в долгий ящик, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 14:30
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Политика
В Кремле ответили на заявления о новых санкциях США против России
11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассчитывают на реализацию инициатив о введении новых жестких санкций против России со стороны США.
RuNews24.ru вчера в 06:58
Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 08:30