Финансы

РИА НовостиРИА НовостиУкраина получила первый транш от МВФ

Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
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Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд

РБК10:11

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

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Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

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Украина получила деньги от МВФ

Lenta.ru08:36

Украина получила $2,1 млрд от МВФ

Газета.Ru09:21

Украина получила первый транш от МВФ

РИА Новости08:12

На Украине заявили о получении первого транша МВФ

RT на русском08:09
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Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП

Известия 18:24
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Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
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Общество

Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю

Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают вырабатываться дофамину.
News.ru 12:20
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Политика

Трамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если не победит на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 16:59
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Игры

Capcom анонсировала Resident Evil Village

Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com 13:27
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Футбол

Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

RT на русском 15:41
Происшествия

В Казани произошел взрыв в газохранилище

РБК 17:58
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Наука

Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии

Популярная механика вчера в 04:22
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Происшествия

CNN: обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский имеет право на крупную пенсию

Бывший полицейский Миннеаполиса (штат Миннесота) Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве второй степени афроамериканца Джорджа Флойда, даже в случае признания виновным имеет право получать пенсию, размер которой за 30 лет может превысить $1,5 млн.
ТАСС 12:35
Общество

Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
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Экономика

Власти Дагестана разработали механизм выхода из кризисной ситуации

Власти Дагестана разработали механизм выхода из кризисной ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РД.
ГТРК Дагестан 16:18
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Экономика

Мэр Милана: из-за эпидемии уровень безработицы вырастет в полтора раза

Милан, Италия, 12 июня 2020, 18:33 — REGNUM До начала эпидемии коронавируса в Италии уровень безработицы в Милане составлял около 6%, а когда эпидемия завершится, этот уровень будет составлять, по-видимому, около 10%, заявил в пятницу, 12 июня, мэр Милана Джузеппе Сала.
REGNUM 11:33
Общество

Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса

Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.
ТАСС 18:40
Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса

Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
Bimru.ru 04:08
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Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 320 человек

Еще у 320 жителей Свердловской области зафиксировали вирус SARS-CoV-2 за минувшие сутки, сообщили 12 июня в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 07:39
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Происшествия

Допрос Ефремова продолжался 5 часов

РЕН ТВ вчера в 13:37
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Фигурное катание

Трусова исполнила четверной прыжок на тренировке

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке.
Газета.Ru вчера в 14:22
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Экономика

Заработай миллион, потеряй все. Как аферисты разводят обедневших москвичей

Центральный банк РФ составил топ-5 самых популярных способов обмана москвичей во время пандемии.
Аргументы и Факты 17:04
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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Политика

В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ 19:20
Здоровье

Ко Дню России в Нижнем Новгороде почти построили новую больницу

Патриоты Нижнего 04:15
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Экономика

Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых

Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС вчера в 09:44
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Кино

Сюжет фильма «Мстители: Финал» пересказали в стиле мультсериала 1966 года

Фанаты Marvel не забыли отдать дань той прекрасной эпохе и создали ролик, повторяющий сюжет фильма «Мстители: Финал», только с героями сериала 1966 года.
Телепрограмма вчера в 05:57
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Недвижимость

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ 04:30
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Экономика

«Лучше поспешить»: ПФР принимает заявления на новую выплату

В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что продолжают принимать заявления на новую денежную выплату, но просят граждан не откладывать подачу заявки в долгий ящик, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 14:30
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
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Политика

В Кремле ответили на заявления о новых санкциях США против России

11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассчитывают на реализацию инициатив о введении новых жестких санкций против России со стороны США.
RuNews24.ru вчера в 06:58
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Экономика

Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС

Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 08:30
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