Финансы
РИА НовостиУкраина получила первый транш от МВФ
Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
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Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
Футбол
Невеста Роналду призналась, что ей стыдно тренироваться с футболистом
Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, что ей стыдно из-за тренировок с футболистом.
РЕН ТВ 13:48
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 15:52
Общество
Hitman: Absolution раздают бесплатно
Hitman: Absolution был выпущен в 2012 году, это была последняя глава перед обновленным Hitman.
Evo-rus.com 12:41
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Наука
Стало известно, кто будет изобретать европейский рельсотрон
Проект станет новым этапом для создания в последующие несколько лет полноразмерной демонстрационной установки.
ИА Красная Весна 16:07
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 представлен на новых официальных изображениях
Astera 10 июня в 09:43
Происшествия
Сжиженный газ взорвался в Казани
Газета.Ru 16:17
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
Политика
Путин принял участие в поднятии флага России на Поклонной горе
Глядя на военный оркестр и флаг, президент сощурился на солнце и улыбался.
RuNews24.ru 07:25
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Футбол
Милевский рассказал о серьезном конфликте с Алиевым
ProstoProSport 05:38
Происшествия
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал.
РИА Новости 14:09
Хоккей
«Металлург» обменял Каменева в СКА на Прохоркина
Газета.Ru вчера в 12:35
Футбол
UEFA приняла решение о доигровке Еврокубков
Руководство UEFA приняло решение доиграть еврокубковый сезон, сообщает Sky Sport Italy.
МР7.ру 07:27
Единоборства
Назван первый соперник Умара Нурмагомедова в UFC
Первым соперником двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Умара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) стал британский боец Натаниэль Вуд.
Вестник Кавказа 10:00
Технологии
PlayStation 5 оказалась больше Xbox Series X
Sony показала внешний вид PlayStation 5. Один из пользователей в Твиттере решил сравнить размеры новой консоли с PS4 Pro, Xbox Series X и One X. Консоль оказалась намного больше других устройств.
The GEEK 04:40
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Общество
Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.
Lenta.ru 10:20
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Хоккей
Экс-форвард «Вашингтона» Лайпсик может перейти в ЦСКА
Sports.ru 05:34
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Наука
В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19
Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что одна доза может обеспечить защиту от COVID-19, следует из текста исследования, опубликованного в пятницу на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.
РИА Новости 15:23
Общество
Медики в Кирове пожаловались на то, что их заставляют голосовать за поправки в Конституцию
Врач в поликлинике при местной клинико-диагностическом центре Константин Копанев рассказал сайту «Медиазона», что заведующим подразделениями центра разослали письмо с требованием организовать участие сотрудников в голосовании.
Эхо Москвы 09:33
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ вчера в 02:05
Общество
Белый дом назвал ложью книгу о брачном контракте Мелании Трамп
Белый дом назвал лживой книгу, в которой говорится о заключении нового брачного контракта между Дональдом и Меланией Трамп.
Lenta.ru 15:51
Политика
Трамп надеется объединить охваченную протестами страну
Президент США Дональд Трамп надеется, что ему удастся объединить страну, охваченную полемикой о расизме и полицейском произволе, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 13:46