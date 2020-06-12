Финансы

РИА НовостиРИА НовостиУкраина получила первый транш от МВФ

Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
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Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд

РБК10:11

Украина получила $2,1 млрд от МВФ

Газета.Ru09:21

На Украине заявили о получении первого транша МВФ

RT на русском08:09

Украина получила деньги от МВФ

Lenta.ru08:36

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

ТАСС08:24

Украина получила первый транш от МВФ

РИА Новости08:12

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

Известия09:09
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Происшествия

В США Ку-клукс-клан с флагами Трампа прервал акцию против расизма

МонаВиста 05:06
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Общество

В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
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Футбол

Невеста Роналду призналась, что ей стыдно тренироваться с футболистом

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, что ей стыдно из-за тренировок с футболистом.
РЕН ТВ 13:48
1
Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 15:52
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Общество

Hitman: Absolution раздают бесплатно

Hitman: Absolution был выпущен в 2012 году, это была последняя глава перед обновленным Hitman.
Evo-rus.com 12:41
1
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Наука

Стало известно, кто будет изобретать европейский рельсотрон

Проект станет новым этапом для создания в последующие несколько лет полноразмерной демонстрационной установки.
ИА Красная Весна 16:07
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 представлен на новых официальных изображениях

Astera 10 июня в 09:43
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Происшествия

Сжиженный газ взорвался в Казани

Газета.Ru 16:17
Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
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Политика

Путин принял участие в поднятии флага России на Поклонной горе

Глядя на военный оркестр и флаг, президент сощурился на солнце и улыбался.
RuNews24.ru 07:25
4
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,7K
Футбол

Милевский рассказал о серьезном конфликте с Алиевым

ProstoProSport 05:38
Происшествия

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус

В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал.
РИА Новости 14:09
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Хоккей

«Металлург» обменял Каменева в СКА на Прохоркина

Газета.Ru вчера в 12:35
Футбол

UEFA приняла решение о доигровке Еврокубков

Руководство UEFA приняло решение доиграть еврокубковый сезон, сообщает Sky Sport Italy.
МР7.ру 07:27
Единоборства

Назван первый соперник Умара Нурмагомедова в UFC

Первым соперником двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Умара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) стал британский боец Натаниэль Вуд.
Вестник Кавказа 10:00
Технологии

PlayStation 5 оказалась больше Xbox Series X

Sony показала внешний вид PlayStation 5. Один из пользователей в Твиттере решил сравнить размеры новой консоли с PS4 Pro, Xbox Series X и One X. Консоль оказалась намного больше других устройств.
The GEEK 04:40
1
Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
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Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
23
Общество

Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.
Lenta.ru 10:20
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
1,4K
Хоккей

Экс-форвард «Вашингтона» Лайпсик может перейти в ЦСКА

Sports.ru 05:34
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Наука

В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от COVID-19

Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что одна доза может обеспечить защиту от COVID-19, следует из текста исследования, опубликованного в пятницу на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.
РИА Новости 15:23
Общество

Медики в Кирове пожаловались на то, что их заставляют голосовать за поправки в Конституцию

Врач в поликлинике при местной клинико-диагностическом центре Константин Копанев рассказал сайту «Медиазона», что заведующим подразделениями центра разослали письмо с требованием организовать участие сотрудников в голосовании.
Эхо Москвы 09:33
1
Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ вчера в 02:05
443
Общество

Белый дом назвал ложью книгу о брачном контракте Мелании Трамп

Белый дом назвал лживой книгу, в которой говорится о заключении нового брачного контракта между Дональдом и Меланией Трамп.
Lenta.ru 15:51
Политика

Трамп надеется объединить охваченную протестами страну

Президент США Дональд Трамп надеется, что ему удастся объединить страну, охваченную полемикой о расизме и полицейском произволе, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 13:46
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