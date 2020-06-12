Финансы

РИА НовостиРИА НовостиУкраина получила первый транш от МВФ

Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Украина получила деньги от МВФ

Lenta.ru08:36

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

ТАСС08:24

Украина получила первый транш МВФ в рамках новой кредитной линии

REGNUM08:10

Украина получила первый транш от МВФ

РИА Новости08:12

Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд

News.ru08:11

Украина полностью получила первый транш от МВФ

Вечерняя Москва08:21

На Украине заявили о получении первого транша МВФ

RT на русском08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Происшествия

Стерненко заявил, что прокуратура хочет посадить его под домашний арест

Активист Сергей Стерненко после допроса в СБУ 11 июня заявил, что Офис генпрокурора будет ходатайствовать о домашнем аресте как мере пресечения для него.
Украина.ру вчера в 08:43
Общество

Жена президента Украины заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что прошла тест на коронавирус COVID-19, который дал положительный результат.
Коммерсантъ 08:40
Общество

Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей»

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:04
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
305
Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
424
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,6K
Происшествия

Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
79
Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
1,7K
Игры

На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix

Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.
Игромания.ру вчера в 16:24
1
Футбол

Жена Икарди: В футболе женщин воспринимают как посудомоек

Bookmaker-ratings.ru 03:46
Общество

Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
2K
Политика

Глава ВОЗ поблагодарил Россию за средства для матерей и детей

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своём Twitter поблагодарил Россию за выделение ВОЗ $9 млн на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей.
RT на русском 07:41
Общество

В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина

РИА Новости 08:39
Общество

Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера настоящей реликвией

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Lenta.ru 08:45
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
1,5K
Общество

РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
125
Политика

Российская Федерация отмечает День России

Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
67
Футбол

Семин рассказал подробности несостоявшегося перехода Дзюбы в «Локомотив»

Ранее стали известны детали трудового договора генерального директора московского "Спартака" Томаса Цорна.
Газета.Ru 08:40
Единоборства

Костя Цзю назвал слабую сторону Нурмагомедова

Матч ТВ 02:21
1
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС 10 июня в 14:37
3K
Политика

Путин: Современный мир на фоне пандемии переосмыслил работу медиков

МИР 24 06:42
Общество

«Столь сильного давления еще не было». Учителя жалуются, что их принуждают голосовать за поправки под угрозами увольнения

Принуждают к голосованию и учителей. Об этом, в частности, заявляют в профсоюзе «Учитель».
Дождь 08:48
Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату

Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня.
РИА Воронеж 10 июня в 13:05
1,8K
Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 10 июня в 11:26
51
Политика

Песков сравнил свою работу с работой сапера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его работа "чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз".
РИА Новости 08:30
Авто

В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender

Пресс-служба компании Jaguar Land Rover объявила о начале прием заказов в России на новые внедорожники Land Rover Defender в комплектациях SE и HSE.
Деловое.ТВ вчера в 09:48
19
Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости 10 июня в 16:15
7
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.
Вести.Ru 08:45
Футбол

«Урал» подтвердил, что матч с «Рубином» пройдёт со зрителями

Soccer.ru 04:37
Игры

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста вчера в 11:56
41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Яков Васильевич Смолий
Украинский математик
Украинский математик и программист, банкир. Кандидат экономических наук. Глава Национального банка Украины с 15 марта 2018 года. С 11 мая 2017 года исполнял обязанности Главы Национального банка Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное