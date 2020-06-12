Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Украина получила первый транш от МВФ

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