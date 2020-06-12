Финансы
РИА НовостиУкраина получила первый транш от МВФ
Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
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Общество
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество
В Оренбургской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Происшествия
Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»
Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Риски распространения коронавирусной инфекции в России остаются, но опасность значительно уменьшилась, заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.
ТК Звезда 11:33
Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета вчера в 02:40
Общество
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Комсомольская правда 05:40
Общество
Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «в целом управляемой».
Комсомольская правда 11:00
Политика
Трамп усомнился в способности Байдена к переговорам с Россией
Действующий президент США Дональд Трамп усомнился в способности кандидата Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джо Байдена вести переговоры с Россией и другими странами.
Газета.Ru 10:33
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева вспылила из-за сравнения с Королевой
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова призвала прекратить сравнивать ее с певицей Наташей Королевой.
Слово и Дело 10:59
Фигурное катание
Плющенко рассказал о том, что Трусова сделала четверной риттбергер
Экс-фигурист Евгений Плющенко рассказал о том, как проходят тренировки Александры Трусовой в Кисловодске, передает "СЭ".
Газета.Ru 11:57
Происшествия
Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова
Актуальные Новости вчера в 12:29
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Общество
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Политика
Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым
Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
Происшествия
В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
Происшествия
Охлобыстин: в ДТП с Ефремовым погибли два человека
В смертельном ДТП на Смоленской площади погиб не только курьер Сергей Захаров, но и актёр Михаил Ефремов.
News.ru вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз
Звездная участница популярного телевизионного проекта Дом-2 Ольга Рапунцель родила вторую девочку.
iReactor вчера в 04:41
Общество
Названы сроки окончания первой волны коронавируса
Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
Шоу-бизнес
Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Общество
Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ 11:35
Происшествия
В центре Москвы обрушился фасад жилого дома
Известия 11:24
Армия и оружие
Испытания Ка-52М «Аллигатор» с новым оружием завершатся к 2022 году
Как сообщает "Интерфакс", до конца 2020 года серийные вертолёты должны быть превращены в модернизированную версию, а затем этим Ка-52М отправят на предварительные лётные и государственные совместные испытания (ГСИ), которые продлятся не более двух лет.
Популярная механика вчера в 06:30