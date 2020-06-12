Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Украина получила первый транш от МВФ

Общество Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения. 269

Политика Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок. 10K

Общество В Оренбургской области продлили режим самоизоляции Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области. 21

Политика Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Здоровье Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом Риски распространения коронавирусной инфекции в России остаются, но опасность значительно уменьшилась, заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова. 111

Политика МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 707

Политика Республиканцы предложили ввести санкции против России Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы". 2,2K

Общество Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «в целом управляемой».

Политика Трамп усомнился в способности Байдена к переговорам с Россией Действующий президент США Дональд Трамп усомнился в способности кандидата Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джо Байдена вести переговоры с Россией и другими странами. 2

Фигурное катание Плющенко рассказал о том, что Трусова сделала четверной риттбергер Экс-фигурист Евгений Плющенко рассказал о том, как проходят тренировки Александры Трусовой в Кисловодске, передает "СЭ".

Шоу-бизнес Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова. 167

Политика Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства. 45

Происшествия В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем. 2K

Общество Названы сроки окончания первой волны коронавируса Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу. 2

Общество Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых. 3