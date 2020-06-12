Финансы

РИА НовостиРИА НовостиУкраина получила первый транш от МВФ

Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
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Украина получила $2,1 млрд от МВФ

Газета.Ru09:21

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

Известия09:09

Украина получила деньги от МВФ

Lenta.ru08:36

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

ТАСС08:24

Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд

РБК10:11

Украина получила первый транш от МВФ

РИА Новости08:12

На Украине заявили о получении первого транша МВФ

RT на русском08:09
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Общество

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
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Общество

В Оренбургской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Происшествия

Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»

Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49
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Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

Риски распространения коронавирусной инфекции в России остаются, но опасность значительно уменьшилась, заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.
ТК Звезда 11:33
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Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
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Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета вчера в 02:40
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Общество

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

Комсомольская правда 05:40
Общество

Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «в целом управляемой».
Комсомольская правда 11:00
Политика

Трамп усомнился в способности Байдена к переговорам с Россией

Действующий президент США Дональд Трамп усомнился в способности кандидата Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джо Байдена вести переговоры с Россией и другими странами.
Газета.Ru 10:33
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Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева вспылила из-за сравнения с Королевой

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова призвала прекратить сравнивать ее с певицей Наташей Королевой.
Слово и Дело 10:59
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Фигурное катание

Плющенко рассказал о том, что Трусова сделала четверной риттбергер

Экс-фигурист Евгений Плющенко рассказал о том, как проходят тренировки Александры Трусовой в Кисловодске, передает "СЭ".
Газета.Ru 11:57
Происшествия

Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова

Актуальные Новости вчера в 12:29
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
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Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
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Политика

Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым

Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
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Общество

Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
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Происшествия

В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
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Происшествия

Охлобыстин: в ДТП с Ефремовым погибли два человека

В смертельном ДТП на Смоленской площади погиб не только курьер Сергей Захаров, но и актёр Михаил Ефремов.
News.ru вчера в 09:28
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Шоу-бизнес

Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз

Звездная участница популярного телевизионного проекта Дом-2 Ольга Рапунцель родила вторую девочку.
iReactor вчера в 04:41
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Общество

Названы сроки окончания первой волны коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
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Шоу-бизнес

Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком

Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
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Общество

Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей

Lenta.ru 10:21
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Общество

Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ 11:35
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Происшествия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

Известия 11:24
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Армия и оружие

Испытания Ка-52М «Аллигатор» с новым оружием завершатся к 2022 году

Как сообщает "Интерфакс", до конца 2020 года серийные вертолёты должны быть превращены в модернизированную версию, а затем этим Ка-52М отправят на предварительные лётные и государственные совместные испытания (ГСИ), которые продлятся не более двух лет.
Популярная механика вчера в 06:30
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