Финансы
РИА НовостиУкраина получила первый транш от МВФ
Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
Игры
Новую Silent Hill могут показать в августе
Инсайдер Aesthetic Gamer поделился подробностями о новой части Silent Hill.
Cyber.sports.ru 09:02
Кино
Empire назвал величайшего киногероя в истории
Аргументы и Факты 06:02
Общество
Эксперт прогнозирует будущее наличным платежам в России после пандемии
По словам руководителя аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, наличные платежи останутся.
ВладТайм 06:29
Экономика
ПФР разъяснил россиянам условия получения постоянной надбавки к пенсии
Российские пенсионеры – участники программы софинансирования, могут получить ежемесячную прибавку к выплатам, сообщили в Пенсионном фонде России.
iReactor 07:20
Политика
Трамп пригрозил выгнать анархистов из Сиэтла силой
В интервью телеканалу Fox News президент пригрозил грубо вмешаться в ситуацию и быстро все решить.
НТВ 13:45
Политика
В Кремле отреагировали на идею «жестких санкций» США против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами отреагировал на предложение представителей республиканской партии в Конгрессе США ввести новые «жесткие санкции» против России, сообщает «Экономика сегодня».
Пятый канал вчера в 07:19
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
Происшествия
Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова
Актуальные Новости вчера в 12:29
Происшествия
В Петербурге пациент центра психиатрии поджег палату
Причиной пожара, который произошел в пятницу днем в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, стал поджог палаты пациентом, страдающим психическим расстройством, сообщает городская прокуратура.
РИА Новости 14:17
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Здоровье
Врач дал советы по правильному потреблению воды в жару
Во время жаркого периода медик советует предлагать детям воду примерно раз в полчаса.
ToDay News Ufa 06:27
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Футбол
Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
LiveSport.ru 14:15
Общество
Супруга Трампа переписала брачный контракт — The Washington Post
Пересмотра брачного контракта с президентом США Дональдом Трампом добилась его жена после его победы на выборах, 12 июня сообщает газета The Washington Post со ссылкой на книгу Мэри Джордан «Искусство ее сделки: нерассказанная история Меланьи Трамп».
ИА Красная Весна 13:38
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Финансы
Курс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 10:16
Наука
В сердцах шимпанзе обнаружены костные новообразования
ИА Красная Весна 14:53
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ 04:30
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv 11:01
Общество
«Протесты стихли»: Бастующим шахтёрам в Антраците выдали зарплату
Требование горняков угледобывающего госпредприятия «Антрацит», которые организовали митинг, требуя выплаты долгов по зарплате, удовлетворены.
ИА Новороссия 14:23
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
Общество
Вирусолог назвал сроки окончания первой волны коронавируса
Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна коронавиртуса подходит к концу и завершится в конце июня-начале августа.
АБН 10:38