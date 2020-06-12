Финансы

РИА НовостиРИА НовостиУкраина получила первый транш от МВФ

Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

ТАСС08:24

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

Известия09:09

Украина получила деньги от МВФ

Lenta.ru08:36

Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд

РБК10:11

Украина получила $2,1 млрд от МВФ

Газета.Ru09:21

Украина получила первый транш от МВФ

РИА Новости08:12

На Украине заявили о получении первого транша МВФ

RT на русском08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
837
Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия 14:28
57
Игры

Новую Silent Hill могут показать в августе

Инсайдер Aesthetic Gamer поделился подробностями о новой части Silent Hill.
Cyber.sports.ru 09:02
Кино

Empire назвал величайшего киногероя в истории

Аргументы и Факты 06:02
57
Общество

Эксперт прогнозирует будущее наличным платежам в России после пандемии

По словам руководителя аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, наличные платежи останутся.
ВладТайм 06:29
5
Экономика

ПФР разъяснил россиянам условия получения постоянной надбавки к пенсии

Российские пенсионеры – участники программы софинансирования, могут получить ежемесячную прибавку к выплатам, сообщили в Пенсионном фонде России.
iReactor 07:20
2
Политика

Трамп пригрозил выгнать анархистов из Сиэтла силой

В интервью телеканалу Fox News президент пригрозил грубо вмешаться в ситуацию и быстро все решить.
НТВ 13:45
Политика

В Кремле отреагировали на идею «жестких санкций» США против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами отреагировал на предложение представителей республиканской партии в Конгрессе США ввести новые «жесткие санкции» против России, сообщает «Экономика сегодня».
Пятый канал вчера в 07:19
1,5K
Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru 12:19
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Коммерсантъ 11:23
1,2K
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
873
Общество

Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников

Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
16
Происшествия

Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова

Актуальные Новости вчера в 12:29
572
Происшествия

В Петербурге пациент центра психиатрии поджег палату

Причиной пожара, который произошел в пятницу днем в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, стал поджог палаты пациентом, страдающим психическим расстройством, сообщает городская прокуратура.
РИА Новости 14:17
3
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
1,6K
Здоровье

Врач дал советы по правильному потреблению воды в жару

Во время жаркого периода медик советует предлагать детям воду примерно раз в полчаса.
ToDay News Ufa 06:27
12
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
16
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
73
Футбол

Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу

LiveSport.ru 14:15
Общество

Супруга Трампа переписала брачный контракт — The Washington Post

Пересмотра брачного контракта с президентом США Дональдом Трампом добилась его жена после его победы на выборах, 12 июня сообщает газета The Washington Post со ссылкой на книгу Мэри Джордан «Искусство ее сделки: нерассказанная история Меланьи Трамп».
ИА Красная Весна 13:38
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
478
Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
221
Финансы

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 10:16
23
Наука

В сердцах шимпанзе обнаружены костные новообразования

ИА Красная Весна 14:53
12
Недвижимость

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ 04:30
Игры

Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

Piter.tv 11:01
28
Общество

«Протесты стихли»: Бастующим шахтёрам в Антраците выдали зарплату

Требование горняков угледобывающего госпредприятия «Антрацит», которые организовали митинг, требуя выплаты долгов по зарплате, удовлетворены.
ИА Новороссия 14:23
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
662
Шоу-бизнес

Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»

ИА InterMedia вчера в 13:23
11
Общество

Вирусолог назвал сроки окончания первой волны коронавируса

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна коронавиртуса подходит к концу и завершится в конце июня-начале августа.
АБН 10:38
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное