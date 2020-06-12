Финансы

РИА НовостиРИА НовостиУкраина получила первый транш от МВФ

Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
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Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд

РБК10:11

На Украине заявили о получении первого транша МВФ

RT на русском08:09

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

Известия09:09

Украина получила деньги от МВФ

Lenta.ru08:36

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

ТАСС08:24

Украина получила первый транш от МВФ

РИА Новости08:12

Украина получила $2,1 млрд от МВФ

Газета.Ru09:21
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Происшествия

Дагестанские полицейские ответят за избиение женщины

Следственным комитетом РД возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников уголовного розыска ОМВД по городу Хасавюрт по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении местной жительницы.
Московский Комсомолец в Дагестане 13:09
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 06:08
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Политика

Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления политиков Праги

Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трёх столичных политиков.
News.ru 12:43
Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия 14:28
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Общество

Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников

Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
16
Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
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Гаджеты

Создатели единственной в своем роде камеры Nokia 9 PureView покидают рынок смартфонов

На самом деле, камеры Light не появятся ни в одном другом смартфоне, так как компания решила покинуть телефонный бизнес.
iXBT.com вчера в 23:39
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
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Футбол

Ювентус — Милан 0:0 (1-й тайм)

Стали известны составы «Ювентуса» и «Милана» на ответный полуфинальный матч Кубка Италии.
Спорт-Экспресс 14:22
Политика

Дубайский небоскреб окрасился в цвета российского триколора

Самое высокое здание мира, дубайский небоскреб Burj Khalifa, 12 июня 2020 года окрасилось в цвета российского национального флага.
Русские Эмираты 12:15
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
1,3K
Гаджеты

Вышла публичная бета-версия ОС Android 11

Компания Google на своем официальном портале выложила первую бета-версию операционной системы Android Beta 1. Она пока еще немного «сыровата» и недоработок хватает, но в скором времени их обещают устранить.
Что происходит вчера в 06:27
6
Политика

Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
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Наука

Раскрыта тайна островов, которые не тонут при повышении уровня моря

Выяснилось, что гребень острова может подниматься вместе с повышением уровня моря, что позволяет острову не тонуть при росте уровня Мирового океана.
Planet Today вчера в 08:12
6
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Путешествия

Власти Крыма призвали россиян смело бронировать отдых на полуострове

Крым вступает в самый горячий период туристического сезона. Российские туристы могут смело бронировать отдых на полуострове, начиная с июля.
Невские Новости 02:19
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
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Наука

Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии

Популярная механика вчера в 04:22
6
Общество

Супруга Трампа переписала брачный контракт — The Washington Post

Пересмотра брачного контракта с президентом США Дональдом Трампом добилась его жена после его победы на выборах, 12 июня сообщает газета The Washington Post со ссылкой на книгу Мэри Джордан «Искусство ее сделки: нерассказанная история Меланьи Трамп».
ИА Красная Весна 13:38
Игры

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

Evo-rus.com 12:52
1
Общество

Эпидемиолог рассказал, как жара влияет на распространение коронавируса

Ультрафиолетовые лучи пагубно влияют на вирусы. Сегодня жаркая погода установилась в нескольких российских областях.
Южный Федеральный 03:59
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Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева вспылила из-за сравнения с Королевой

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова призвала прекратить сравнивать ее с певицей Наташей Королевой.
Слово и Дело 10:59
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Происшествия

В Петербурге пациент центра психиатрии поджег палату

Причиной пожара, который произошел в пятницу днем в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, стал поджог палаты пациентом, страдающим психическим расстройством, сообщает городская прокуратура.
РИА Новости 14:17
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Общество

Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.
Lenta.ru 10:03
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Политика

Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru вчера в 10:12
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Спорт

Опубликован рейтинг лучших спортсменов XXI века

Embed from Getty Images Представлен рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века.
Росбалт вчера в 11:16
Наука

Найдена новая угроза коронавируса для организма человека

Коронавирусная инфекция представляет глобальную угрозу всей нервной системе.
Lenta.ru 13:13
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Армия и оружие

В США озвучили количество остающихся в Германии американских военных

Ричард Гренелл, который недавно ушел с поста посла Америки в ФРГ, ответил на вопрос об уменьшении американского контингента на территории Германии, сообщает "Военное обозрение".
RuNews24.ru 09:55
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