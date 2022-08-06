Будьте в Плюсе

Украина получила самолеты и танки из Северной Македонии

Украина получила танки и самолеты от Северной Македонии.
Известия
"Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов", - написал Подоляк на своей странице в соцсетях.
РИА Новости
Портал МКД ранее сообщил: власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, которые, как оказалось, были куплены у самого Киева еще в 2001 году.
Московский Комсомолец
Скопье приобрело данные самолеты у Киева во время конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения в 2001 году.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Македония предоставила Украине танки и самолеты
Lenta.ru11:16
Власти Украины подтвердили передачу Северной Македонией танков и самолетов
Коммерсантъ10:23
В офисе Зеленского сообщили о передаче Северной Македонией самолётов и танков Киеву
Life.ru11:06
Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты
Украина.ру10:56
Северная Македония поможет Украине купленным у нее же оружием
URA.Ru10:50
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Северная Македония предоставила Киеву танки
РИА Новости10:35
Советник Зеленского Подоляк: Северная Македония передала Украине танки и самолеты
Газета.Ru11:14

Интересное

Замглавы администрации Новой Каховки Гура умер в результате покушения

В Новой Каховке в результате покушения умер замглавы местной администрации по ЖКХ Виталий Гура.
Lenta.ru11:57

Скончался обвиненный в неуплате $2 млрд налогов бизнесмен Брокман

В США в возрасте 81 года скончался миллиардер Роберт Брокман, обвиненный в неуплате рекордной суммы налогов.
Известия12:31

Зампред СБ РФ Медведев ответил Зеленскому на предложение конфисковать российское имущество

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российского имущества.
Lenta.ru12:27

МИД Украины аннулировал 225 дипломатических паспортов народных депутатов

Более 220 дипломатических паспортов народных депутатов Украины признаны недействительными, так как их не вернули на хранение в срок, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на МИД страны.
РИА Новости11:38

Власти Энергодара сообщили об обстреле ВСУ жилых районов города

Украинские силовики обстреляли жилые дома в Энергодаре Запорожской области, данные о пострадавших уточняются, сообщила администрация города в Telegram-канале.
РИА Новости12:20

Видеокарта GeForce RTX 4080 получит 9728 вместо 10240 CUDA-ядер

Либо информация о ядре CUDA изначально была неверной, либо Nvidia немного увеличила тактовую частоту, чтобы восполнить недостаток.
Umteh.com06:14

29 июля 2022 года было самым коротким днём в истории планеты

В прошлом месяце специалисты зафиксировали самый короткий день в истории.
Газета DAILYвчера в 09:20

ВКС уничтожили более 80 наемников «Иностранного легиона» в Днепропетровской области

Российские вооруженные силы уничтожили в Днепропетровской области более 80 иностранных наемников, а в Херсонской — порядка 500 украинских боевиков, сообщили журналистам в Минобороны.
РИА Новости06:28

В Орле несовершеннолетняя девушка умерла после падения с аттракциона

В Орле в городском парке культуры и отдыха после падения с аттракциона умерла несовершеннолетняя девушка, сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры по Орловской области.
ТАСС12:33