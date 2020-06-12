Политика
КоммерсантъУкраина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность партнерам по НАТО, благодаря которым это решение стало возможным.
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Происшествия
Сжиженный газ взорвался в Казани
Газета.Ru 16:17
Происшествия
Михаил Ефремов готов помочь семье погибшего в аварии на Смоленской площади
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом после смертельного ДТП на Смоленской площади, записал обращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова, а также заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.
ТАСС 17:34
Футбол
Кокорин рассказал о сексе Рами с Памелой Андерсон
ProstoProSport 16:50
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков
Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.
Коммерсантъ 14:52
Общество
Бурдж-Халифа подсветили триколором
Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru 17:23
Футбол
Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.
РИА Новости 14:44
Общество
В ФОМС рассказали о порядке госпитализации при коронавирусе
В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассказали, при каких условиях больного коронавирусом отправляют на стационарное лечение.
News.ru 09:17
Игры
Инсайдеры рассказали, насколько PlayStation 5 дороже PlayStation 4 Pro
До официальной презентации PlayStation 5 осталось совсем немного времени.
Экономика сегодня вчера в 07:47
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Космос
Составлена первая карта камнепадов на Луне
Не скрывают своего удивления ученые и от того, что следы камнепадов обнаружены в районе самых древних лунных ландшафтах, которые сформировались 4 миллиарда лет назад или еще раньше.
Портал Поиск 13:52
Общество
Мурашко: активность коронавируса в жару не снижается
Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru 12:18
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
Киберспорт
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу
Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру 04:00
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Политика
Трамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если не победит на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 16:59
Космос
Дизайнер показал грузовик Tesla для езды по Марсу
Вероятно, в будущем, представленным Балдини, на Марсе проложены асфальтированные дороги – иначе сложно объяснить маленький клиренс грузовика.
Авторамблер 10 июня в 12:09
Общество
Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре
Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру 08:23
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
Происшествия
В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
Происшествия
На французской атомной подводной лодке произошел пожар
На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35
Политика
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 14:26
Шоу-бизнес
Галкин опроверг информацию об обращении Пугачевой за госпомощью
Известный российский юморист Максим Галкин рассказал, что его супруга Алла Пугачева не просила финансовую помощь у государства.
КМВ Новости 03:57
Общество
Профессора назвали расистом за нежелание отменить экзамены темнокожим
РЕН ТВ вчера в 08:55