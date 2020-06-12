Политика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность партнерам по НАТО, благодаря которым это решение стало возможным.
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО

Газета.Ru15:36

В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО

РИА Новости13:04

Киев получил статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Комсомольская правда11:31

Зеленский оценил получение Украиной статуса партнёра НАТО

RT на русском12:16

Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО

РБК11:05

Чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО

Московский Комсомолец14:08

Слуцкий назвал новый статус Украины для НАТО очередным «ходом Запада в игре»

ТАСС12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Происшествия

Сжиженный газ взорвался в Казани

Газета.Ru 16:17
9
Происшествия

Михаил Ефремов готов помочь семье погибшего в аварии на Смоленской площади

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом после смертельного ДТП на Смоленской площади, записал обращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова, а также заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.
ТАСС 17:34
Футбол

Кокорин рассказал о сексе Рами с Памелой Андерсон

ProstoProSport 16:50
Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
4
Политика

В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков

Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.
Коммерсантъ 14:52
1
Футбол

«Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» в матче чемпионата Германии

Газета.Ru 16:52
Общество

Бурдж-Халифа подсветили триколором

Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru 17:23
172
Футбол

Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.
РИА Новости 14:44
Общество

В ФОМС рассказали о порядке госпитализации при коронавирусе

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассказали, при каких условиях больного коронавирусом отправляют на стационарное лечение.
News.ru 09:17
10
Игры

Инсайдеры рассказали, насколько PlayStation 5 дороже PlayStation 4 Pro

До официальной презентации PlayStation 5 осталось совсем немного времени.
Экономика сегодня вчера в 07:47
4
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,7K
Космос

Составлена первая карта камнепадов на Луне

Не скрывают своего удивления ученые и от того, что следы камнепадов обнаружены в районе самых древних лунных ландшафтах, которые сформировались 4 миллиарда лет назад или еще раньше.
Портал Поиск 13:52
1
Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии

Газета.Ru 17:00
Общество

Мурашко: активность коронавируса в жару не снижается

Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru 12:18
1,1K
Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
13
Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
2
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
470
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу

Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру 04:00
2
Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
11
Политика

Трамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если не победит на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 16:59
12
Космос

Дизайнер показал грузовик Tesla для езды по Марсу

Вероятно, в будущем, представленным Балдини, на Марсе проложены асфальтированные дороги – иначе сложно объяснить маленький клиренс грузовика.
Авторамблер 10 июня в 12:09
Общество

Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре

Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру 08:23
2
Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
137
Происшествия

В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
2,1K
Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35
15
Политика

Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
46
Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
426
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 14:26
273
Шоу-бизнес

Галкин опроверг информацию об обращении Пугачевой за госпомощью

Известный российский юморист Максим Галкин рассказал, что его супруга Алла Пугачева не просила финансовую помощь у государства.
КМВ Новости 03:57
83
Общество

Профессора назвали расистом за нежелание отменить экзамены темнокожим

РЕН ТВ вчера в 08:55
16
Как работают Яндекс.Новости?
Вступление Украины и Грузии в НАТОБольше новостей по теме
Главное