Политика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность партнерам по НАТО, благодаря которым это решение стало возможным.
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Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО

РБК11:05

Чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО

Московский Комсомолец14:08

Киев получил статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Комсомольская правда11:31

Зеленский оценил получение Украиной статуса партнёра НАТО

RT на русском12:16

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РИА Новости13:04

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