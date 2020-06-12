Политика
КоммерсантъУкраина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность партнерам по НАТО, благодаря которым это решение стало возможным.
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Стартовали продажи смартфона Oukitel WP7 с инфракрасной камерой и ультрафиолетовым стерилизатором
Дни24 15:00
Футбол
Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
LiveSport.ru 14:15
Общество
Затопленный рудник «Мир» не угрожает здоровью жителей Якутии
Затопленный рудник "Мир" в Якутии не представляет никакой угрозы здоровью жителей города Мирный, а "Алроса" постоянно контролирует содержание сероводорода в воздухе, рассказал РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
РИА Новости 20:15
Наука
Огромный вулкан под Германией начал проявлять активность
Под Германией вулкан был спящим, но недавно на него обратили внимание ученые, зафиксировав заметную активность.
Газета DAILY 09:14
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело врача Элины Сушкевич
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить дело об убийстве младенца против калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главврача родильного дома Елены Белой.
Коммерсантъ 18:55
Кино
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Происшествия
Ефремов записал видеообращение к людям
Lenta.ru 18:03
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
Шоу-бизнес
«Научил меня любить»: Агата Муцениеце обратилась к Павлу Прилучному
Агата Муцениеце и Павел Прилучный планируют развестись уже в этом месяце.
Paparazzi.ru 15:06
Общество
Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса
Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.
ТАСС 18:40
Политика
Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества.
Газета.Ru 14:25
Общество
Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.
Lenta.ru 10:20
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Происшествия
На газовой заправке в Казани произошел взрыв
Коммерсантъ 18:04
Здоровье
Наличие антител к коронавирусу проверят у медиков Приморья
В регион начались поставки тестов для проведения исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие антител к коронавирусу.
ИА Красная Весна 07:01
Происшествия
Ефремова допросили по делу о наркотиках
После пять часов допроса актер снова помещен под домашний арест Почти пять часов шел допрос Михаила Ефремова в связи с делом о сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК).
WomanHit.ru 00:42
Общество
Бурдж-Халифа подсветили триколором
Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru 17:23
Космос
Камни на поверхности астероида Бенну разрушает солнечный свет
Ученые впервые зарегистрировали разрушающее воздействие солнечного света на камни на поверхности астероида.
РИА ОмскПресс 10 июня в 08:15
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости вчера в 07:01
Футбол
UEFA приняла решение о доигровке Еврокубков
Руководство UEFA приняло решение доиграть еврокубковый сезон, сообщает Sky Sport Italy.
МР7.ру 07:27
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Наука
Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру
ТАСС Наука 10 июня в 04:49
Космос
Доказана возможность возникновения жизни на Земле от удара астероида
Группа японских ученых из Университета Тохоку доказала, что предпосылки для возникновения жизни на Земле могли появиться в результате падения на планету астероида.
Российская газета 10 июня в 04:11
Игры
PlayStation 5 оказалась больше Xbox Series X
Sony показала внешний вид PlayStation 5. Один из пользователей в Твиттере решил сравнить размеры новой консоли с PS4 Pro, Xbox Series X и One X. Консоль оказалась намного больше других устройств.
The GEEK 04:40
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета вчера в 02:40
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
Происшествия
В Кемерово выявили вспышку коронавируса в пансионате для престарелых
В Кемерово 11 человек не связаны никак друг с другом, ещё 11 — вспышка в пансионате для инвалидов и пожилых людей.
НГС.Кемерово вчера в 01:51
Общество
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com 06:37