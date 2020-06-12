Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность партнерам по НАТО, благодаря которым это решение стало возможным.

Здоровье Тест на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации Россияне будут сдавать тест на коронавирус при поступлении в стационар за счет обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). 40

Гаджеты Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 Как и было обещано, сегодня утром компания Xiaomi представила умный браслет Xiaomi Mi Band 5. 16

Общество Минздрав: жара не снижает активность коронавируса Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19. 1,4K

Происшествия В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест. 27

Фигурное катание Плющенко: Трусова сделала четверной риттбергер на сборе в Кисловодске Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об успехах двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой за 10 дней тренировок в Кисловодске. 2

Шоу-бизнес Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте. 23

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 312

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,9K

Экономика «Лучше поспешить»: ПФР принимает заявления на новую выплату В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что продолжают принимать заявления на новую денежную выплату, но просят граждан не откладывать подачу заявки в долгий ящик, сообщает PRIMPRESS. 4

Общество Российские выпускники школ получат аттестат без экзаменов Экзамены состоятся с 3 по 24 июля. Выпускные у школьников в этом году решили сделать дистанционными. Провести их рекомендуют онлайн 27 июня. 1,7K