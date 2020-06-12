Политика
КоммерсантъУкраина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность партнерам по НАТО, благодаря которым это решение стало возможным.
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Происшествия
СК возбудил дело после взрыва газа в Казани
Следователи завели уголовное дело из-за взрыва в газозаправочной станции в Казани.
РБК 18:39
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Наука
Огромный вулкан под Германией начал проявлять активность
Под Германией вулкан был спящим, но недавно на него обратили внимание ученые, зафиксировав заметную активность.
Газета DAILY 09:14
Футбол
«Барселона» готова платить часть зарплаты Коутиньо, если он покинет клуб
Как сообщается, каталонский клуб готов выплачивать часть заработной платы игрока, если бразилец покинет команду.
Soccer.ru 10:40
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
Путешествия
Смена декораций: как внутренний туризм дополняет выездной
Специалисты отрасли тоже начинают смотреть на внутренний туризм со всё более растущим оптимизмом.
Известия 17:02
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Общество
Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ 11:35
Здоровье
835 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
10 июня в Амурской области зарегистрированы новые случаи коронавируса: 24 - в Свободном, восемь - в Благовещенске, четыре - в Сковородинском районе, по два - в Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт 10 июня в 04:37
Шоу-бизнес
Жена Николаева нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой
Кто-то даже сравнил девушку с первой женой Николаева, певицей Наташей Королевой, отметив, что Юлия — «Колхозница».
Невские Новости 18:00
Общество
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Леванте» в матче чемпионата Испании
Футболисты "Валенсии" сыграли вничью с "Леванте" в матче 28-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:16
Технологии
PlayStation 5 оказалась больше Xbox Series X
Sony показала внешний вид PlayStation 5. Один из пользователей в Твиттере решил сравнить размеры новой консоли с PS4 Pro, Xbox Series X и One X. Консоль оказалась намного больше других устройств.
The GEEK 04:40
Авто
В РФ начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
В России начался прием заказов на первые 130 внедорожников Land Rover Defender новой генерации.
Новые автомобили вчера в 11:47
Экономика
В «Новатэк» сообщили, что «Арктик СПГ - 2» будет завершен в срок
Общий прогресс реализации проекта составляет 19%, сообщает "Новатэк" по итогам рабочей встречи глав компаний-акционеров.
ТАСС 09:20
Игры
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Evo-rus.com 12:52
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию
В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
Газета.Ru 12:54
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 вчера в 04:21
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 15:52
Единоборства
Двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на бойцовском острове
RT на русском вчера в 14:12
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Piter.tv 09:22
Политика
Зеленский перейдет в онлайн-режим из-за болезни супруги
Российская газета 16:47
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
Наука
Возле ядра Земли обнаружены неожиданные огромные структуры
LentaChel.ru 11:35
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания 02:53
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко переезжает с детьми в Казань
Уроженка Сальска Анастасия Костенко заявила, что переезжает вместе с детьми в Казань. Об этом она рассказала подписчикам в своем Instagram.
Don24 вчера в 15:49