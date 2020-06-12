Этот день настал. Я глубоко признателен нашим партнерам по альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина, наконец, получает заслуженный статус партнера расширенных возможностей НАТО. Мы сделаем друг друга сильнее.

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность партнерам по НАТО, благодаря которым это решение стало возможным.

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