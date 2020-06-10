Политика
ТАССУкраина получила от ЕС кредит на €500 млн
Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:34, Ашберн
Здоровье
Главврача Коммунарки отправят на помощь в Дагестан
Коммерсантъ 07:36
Игры
В PS Store началась очередная крупная распродажа
Что за неделя, если в PlayStation Store не начинается очередная распродажа — вот и в Sony так подумали, запустив параллельно с «Время играть» ещё одну акцию.
Игромания.ру 07:15
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости 07:45
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
РИА Новости 06:17
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть 05:38
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 08 июня в 11:55
Экономика
Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России
Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд против 2,428 млрд руб. в 2018-м), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-м к 2018-му составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
РБК 06:00
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Общество
Собянин: Эпидемия пошла на убыль
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:36
Экономика
Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
ТАСС 07:58
Общество
«СКА Арена» показала, как будет выглядеть парк на месте снесённого СКК
ООО "СКА Арена" в конце прошлого года заключило с городом концессионное соглашение на реконструкцию СКК.
DP.RU 05:39
Политика
Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Белорусский президент Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву 24 июня, эту информацию подтвердил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко во время онлайн-конференции в ТАСС.
Накануне.Ru 08:52
Футбол
«Уфа» интересуется защитником сборной Болгарии
Защитник сборной Болгарии и софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в "Уфу", сообщает местное издание Маrіса.
Реальное время вчера в 14:23
Политика
В Германии хотят продлить ограничения на поездки за рубеж
Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Spiegel, таким образом канцлер и министры поддержали совместный проект МИД и МВД, согласно которому предупреждение о поездках в третьи страны будет продлено до конца августа.
News.ru вчера в 16:54
Политика
«Духовник Поклонской» призвал написать заявление на Путина в ФСБ
Сергий, который ранее был духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, обвинил президента в подписании закона о создании единого реестра граждан.
REGNUM вчера в 16:35
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Политика
Самой безопасной страной в мире признали Исландию
В тексте подчёркивается, что одной из проблем России выступает политическая нестабильность. Всего в рейтинге миролюбивых стран 163 позиции.
Говорит Москва 03:29
Футбол
ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео
Sportmail.ru 07:02
Кино
Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»
«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательную историю, которая затронуло мое сердце», – говорит Киану Ривз.
Evo-rus.com вчера в 13:20
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы
По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года.
U74.Ru 05:36
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Религия
Освящение главного воинского храма России перенесут
Процедуру освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» перенесли с Дня Скорби 22 июня на 14 июня, 10 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на настоятеля храма.
ИА Красная Весна 08:56
Происшествия
Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12