Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина получила от ЕС кредит на €500 млн

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