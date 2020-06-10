Политика

ТАССТАССУкраина получила от ЕС кредит на €500 млн

Украина получила от Еврокомиссии кредит на €500 млн, который будет направлен на развитие экономики страны. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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После денег МВФ Украина получила финансовую помощь и от Еврокомиссии

REGNUM09:13

Украина получила от ЕС кредит на €500 млн

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ЕС выдал Украине кредит на €500 млн

Газета.Ru09:08

Украина получила 500 млн евро помощи от ЕС

Московский Комсомолец09:05

Украина получила второй транш помощи от Еврокомиссии в размере 500 млн евро

ПРАЙМ09:02

ЕС выделил Украине кредит

НТВ08:57

Украина получила второй транш помощи от ЕК в €500 млн

RT на русском09:12
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Здоровье

Главврача Коммунарки отправят на помощь в Дагестан

Коммерсантъ 07:36
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Игры

В PS Store началась очередная крупная распродажа

Что за неделя, если в PlayStation Store не начинается очередная распродажа — вот и в Sony так подумали, запустив параллельно с «Время играть» ещё одну акцию.
Игромания.ру 07:15
Политика

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
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Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости 07:45
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Происшествия

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

РИА Новости 06:17
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Здоровье

Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать

Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть 05:38
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Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 08 июня в 11:55
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Экономика

Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд против 2,428 млрд руб. в 2018-м), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-м к 2018-му составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
РБК 06:00
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Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
2
Общество

Собянин: Эпидемия пошла на убыль

Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:36
2
Экономика

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
ТАСС 07:58
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Общество

«СКА Арена» показала, как будет выглядеть парк на месте снесённого СКК

ООО "СКА Арена" в конце прошлого года заключило с городом концессионное соглашение на реконструкцию СКК.
DP.RU 05:39
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Политика

Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

Белорусский президент Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву 24 июня, эту информацию подтвердил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко во время онлайн-конференции в ТАСС.
Накануне.Ru 08:52
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Футбол

«Уфа» интересуется защитником сборной Болгарии

Защитник сборной Болгарии и софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в "Уфу", сообщает местное издание Маrіса.
Реальное время вчера в 14:23
Политика

В Германии хотят продлить ограничения на поездки за рубеж

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Spiegel, таким образом канцлер и министры поддержали совместный проект МИД и МВД, согласно которому предупреждение о поездках в третьи страны будет продлено до конца августа.
News.ru вчера в 16:54
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Политика

«Духовник Поклонской» призвал написать заявление на Путина в ФСБ

Сергий, который ранее был духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, обвинил президента в подписании закона о создании единого реестра граждан.
REGNUM вчера в 16:35
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Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Политика

Самой безопасной страной в мире признали Исландию

В тексте подчёркивается, что одной из проблем России выступает политическая нестабильность. Всего в рейтинге миролюбивых стран 163 позиции.
Говорит Москва 03:29
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Футбол

ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео

Sportmail.ru 07:02
Кино

Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»

«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательную историю, которая затронуло мое сердце», – говорит Киану Ривз.
Evo-rus.com вчера в 13:20
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новости вчера в 15:04
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Общество

Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы

По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года.
U74.Ru 05:36
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Общество

Россия открывает границы для выезда и въезда

Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
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Религия

Освящение главного воинского храма России перенесут

Процедуру освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» перенесли с Дня Скорби 22 июня на 14 июня, 10 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на настоятеля храма.
ИА Красная Весна 08:56
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
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