Экономика

ИнфоросУкраина рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет от транзита газа

Со своей стороны, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что бюджет Украины может получить от транзита российского газа в 2020 году около $2 млрд. Россия и Украина договорились до 29 декабря подписать новый транзитный договор сроком на пять лет.
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Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

РИА Новости24 декабря в 10:47

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Lenta.ru24 декабря в 10:53

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

РБК24 декабря в 10:49

Сколько Украина заработает на транзите российского газа?

Аргументы и Фактывчера в 04:59

Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъ24 декабря в 10:21

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАСС24 декабря в 10:10

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известия24 декабря в 10:03
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Происшествия

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками и задержали основателя ФБК Алексея Навального.
Интерфакс 04:49
Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы района

Неизвестные взорвали автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Известия 04:47
Политика

Путин уволил трёх генералов МВД

Президент Владимир Путин уволил ряд генералов различных силовых ведомств.
Профиль вчера в 12:18
Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Футбол

«МЮ» сможет подписать Холанда, только если продаст Погба

Советский спорт 04:33
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
Газета.Ru 03:34
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
Труд 02:25
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ вчера в 08:44
Политика

Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих

Ранее 26 декабря СМИ сообщили, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей.
Известия 05:25
Экономика

Сбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников

В Сбербанке сообщили о выпуске новых дебетовых карт с особой программой лояльности — «Сберкарт тревел».
Компания 04:44
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
Известия 04:06
Происшествия

«Новая газета» и E1: екатеринбургские спортсмены, разгонявшие протестующих против храма, участвовали в переделе похоронного бизнеса

Екатеринбургские спортсмены, которые разгоняли протестующих против строительства храма в сквере, также участвовали в переделе похоронного бизнеса в Сысерти.
Медиазона 04:53
Политика

Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией

«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Известия 05:05
Единоборства

Емельяненко сделал подарок Кадырову

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, какие у него отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Pravda.Ru вчера в 05:23
Происшествия

В Приморье ребенок случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру

В Дальнереченске мальчик случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
Российская газета 01:56
Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 04:51
Происшествия

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
BFM.ru 03:37
Происшествия

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Известия вчера в 19:15
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Lenta.ru 05:06
Футбол

«Спартак» предложил Айртона «Фламенго»

Московский «Спартак» предложил «Фламенго» приобрести бразильского защитника Айртона Лукаса, утверждает Flamengo RG со ссылкой на Torcedores.
Чемпионат 03:18
Политика

Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе

Надежда на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остается, однако этого можно достичь только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.
Известия 02:03
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:18
Политика

Кремль прокомментировал слова Эрдогана о «ЧВК Вагнера» в Ливии

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ему известно, что в Ливии находятся 2 тыс. бойцов «ЧВК Вагнера».
Коммерсантъ 05:04
Политика

Журналист с Украины предложил отстать от Крыма и Донбасса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Незалежную отстать от Крыма и Донбасса. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Телеканал 360° 03:54
Политика

«Левада-центр» назвал главным событием года пенсионную реформу

Опрос "Левада-центра" показал, что самым важным событием уходящего года россияне считают пенсионную реформу.
Интерфакс 02:05
Общество

Водонаева посоветовала женщинам не рожать детей в России

Bimru.ru вчера в 22:02
Экономика

Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей

Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Ведомости вчера в 15:17
Политика

США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР

Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
ФАН вчера в 22:00
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