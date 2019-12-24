Экономика
Национальная служба новостейУкраина получит от «Газпрома» $15 млрд за транзит российского газа
В понедельник, 23 декабря, вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина согласовали и прописали в соответствующих протоколах фиксированную сумму на ближайшие пять лет, которую «Газпром» должен будет заплатить за транзит газа.
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