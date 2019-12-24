Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейУкраина получит от «Газпрома» $15 млрд за транзит российского газа

В понедельник, 23 декабря, вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина согласовали и прописали в соответствующих протоколах фиксированную сумму на ближайшие пять лет, которую «Газпром» должен будет заплатить за транзит газа.
Читать в источнике
Комментировать120

Подробнее о событии

Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъвчера в 10:21

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Lenta.ruвчера в 10:53

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

РБКвчера в 10:49

Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

РИА Новостивчера в 10:47

Сколько Украина заработает на транзите российского газа?

Аргументы и Факты04:59

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАССвчера в 10:10

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известиявчера в 10:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Общество

Пенсионерка расцеловала проехавший по Крымскому мосту поезд

Lenta.ru 05:00
Общество

Москвичам пообещали небольшой снег

В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой».
Lenta.ru 04:55
Политика

Песков оценил слова Лукашенко о поисках альтернатив российской нефти

Президент заявил, что Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
РЕН ТВ 04:59
Здоровье

Новый онкоцентр открылся в Липецке

Липецкое время 04:33
Технологии

Компания МТС создала умную колонку

Оператор связи МТС создал умную колонку, голосового помощника и систему умного дома.
АБН 05:48
Общество

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

На заседании в среду правительство рассматривало, в том числе, план приватизации на 2020-2022 годы.
РИА Новости 06:20
Общество

26 декабря произойдет опасное кольцевое солнечное затмение

Московский Комсомолец 02:07
Экономика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Культура

Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис

За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
ИА InterMedia 05:09
Политика

Путин призвал улучшить «структуру и качество» экономики России

Российская экономика имеет недостаточные темпы роста.
REGNUM 06:12
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Lenta.ru 03:25
Кино

«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия

«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.
News.ru 03:51
Общество

Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Известия 03:18
Общество

Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО

Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
Право.ру 01:24
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 08:49
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16

RT на русском 06:21
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости вчера в 07:20
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Культура

Почему все поют «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» и что это значит

Возможно, вы уже слышали, как окружающие поют "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".
Алтапресс вчера в 23:42
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов десятилетия в ММА

Российский боец Хабиб Нурмагомедов попал в рейтинг их трех лучших бойцов ММА по версии американского кабельного спортивного телеканала ESPN.
VSE42.RU 00:36
Общество

Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30

Национальная служба новостей 03:46
Кино

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

РБК 23 декабря в 12:54
Общество

В США начали расследование в отношении BMW

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
РБК вчера в 03:12
Общество

Состояние Галины Волчек резко ухудшилось

Состояние 86-летней Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука театра "Современник" прогрессирует пневмония.
Piter.tv 06:26
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс вчера в 01:36
Политика

Большинство европейцев выступают за улучшение отношений с Россией

Большинство жителей Германии, Италии, Франции и Великобритании выступают за налаживание двусторонних отношений Европейского союза и России, свидетельствуют данные опроса.
Газета.Ru 05:04
Политика

Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата

Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Известия вчера в 16:44
Происшествия

На юго-востоке Москвы обрушился склад, пострадал человек

РИА Новости 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное