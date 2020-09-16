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Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд

Украина получит около $2 млрд за услуги по транзиту российского газа в 2020 году. Об этом сообщил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой, которое во вторник, 16 сентября, было размещено на YouTube-канале.В источнике
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ИА Красная Весна

Глава Нафтогаза рассказал о планах по сохранению транзита газа

ИА Красная Весна04:50
Известия

Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд

Известия03:40
Интерфакс

Глава «Нафтогаза» оценил доходы от транзита российского газа

Интерфаксвчера в 16:15
Московский Комсомолец

«Нафтогаз» назвал стоимость транзит газа для России в 2020 году

Московский Комсомолец18:02
Газета.Ru

В «Нафтогазе» раскрыли, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году

Газета.Ru17:59
RT на русском

В «Нафтогазе» рассказали о выплатах России за транзит газа в 2020 году

RT на русском17:31
РБК

Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России

РБК20:22

Власти раздадут гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях

РБК ознакомился со списком (его подлинность подтвердили представители РФРИТ и ФСИ), в числе приоритетных направлений в нем указаны проекты по разработке и внедрению российского программного для следующих целей: выявления недостоверной информации в постах, картинках или видео, касающихся публичных политических или социальных событий.
РБК04:01

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн

Выборг, Ленинградская область, 16 сентября 2020, 09:55 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности.
REGNUM02:55
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В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
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Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за единой подписки

Музыкальный сервис Spotify заявил, что Apple, запустившая единую подписку на все свои сервисы, злоупотребляет доминирующим положением на рынке, и потребовал от антимонопольщиков принять меры против корпорации из Купертино.
РБК06:06