Украина получит около $2 млрд за услуги по транзиту российского газа в 2020 году. Об этом сообщил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой, которое во вторник, 16 сентября, было размещено на YouTube-канале.

С чего всё началось «Я думаю в этом году цифра будет близкая к 2 миллиардам долларов, приблизительно», — сказал Кобелев в интервью украинской журналистке Янине Соколовой. Компания вчера в 06:31