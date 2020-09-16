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Известия

Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд

Украина получит около $2 млрд за услуги по транзиту российского газа в 2020 году. Об этом сообщил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой, которое во вторник, 16 сентября, было размещено на YouTube-канале.В источнике
С чего всё началось
«Я думаю в этом году цифра будет близкая к 2 миллиардам долларов, приблизительно», — сказал Кобелев в интервью
 украинской журналистке Янине Соколовой.
Компаниявчера в 06:31
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ИА Красная Весна

Глава Нафтогаза рассказал о планах по сохранению транзита газа

ИА Красная Веснавчера в 04:50
Интерфакс

Глава «Нафтогаза» оценил доходы от транзита российского газа

Интерфакс15 сентября в 16:15
РБК

Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России

РБКвчера в 20:22
Московский Комсомолец

«Нафтогаз» назвал стоимость транзит газа для России в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 18:02
Газета.Ru

В «Нафтогазе» раскрыли, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году

Газета.Ruвчера в 17:59
RT на русском

В «Нафтогазе» рассказали о выплатах России за транзит газа в 2020 году

RT на русскомвчера в 17:31
Известия

Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд

Известиявчера в 03:40

Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.
Известиявчера в 15:42
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«Даллас» сыграет в финале Кубка Стэнли благодаря голу Гурьянова

Гол в овертайме пятого матча полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги российского форварда "Далласа" Дениса Гурьянова помог команде из одноименного города выйти в финал Кубка Стэнли.
NewInform15 сентября в 04:53

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
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Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на первом этапе Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс», Фигуристка была заявлена на этап, который пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября.
Sports.ruвчера в 15:39

Евродепутаты хотят внести граждан РФ в список санкций по Белоруссии

Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены предложить верховному представителю Европейского совета по внешней политике и Евросовету внести в санкционный список по Белоруссии граждан России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект резолюции, опубликованный на сайте ЕП.
Ведомостивчера в 09:41
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Вашингтон намерен установить американские нормы поведения на Луне

Глава NASA Джим Брайденстайн, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, заявил о необходимости установить на Луне нормы поведения, соответствующие американским ценностям и интересам.
Московский Комсомолецвчера в 16:39

Бари Алибасов передумал разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Uznayvse.ru напоминает, что на протяжении всего того времени, что Бари Алибасов находился в клинике, его сын Бари Алибасов-младший давал интервью и обвинял всю семью Федосеевой-Шукшиной, в том числе и саму Лидию Николаевну, в отправлении его отца.
Uznayvse.ruвчера в 11:39
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В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

В России необходимо ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники и разрешить только днем, следует из письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко от члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Вести.Ruвчера в 03:39
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