Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд
Смотрите также
Эмили Ратаковски снова подняла тему сексуального насилия
Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля
«Даллас» сыграет в финале Кубка Стэнли благодаря голу Гурьянова
Раскрыто содержание второй предсмертной записки «Тесака»
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
В мультсериале «Южный парк» появится серия про пандемию коронавируса
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений
В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
Раскрыто содержание второй предсмертной записки «Тесака»
Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Украина получит около $2 млрд за услуги по транзиту российского газа в 2020 году. Об этом сообщил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой, которое во вторник, 16 сентября, было размещено на YouTube-канале.В источнике
С чего всё началось
«Я думаю в этом году цифра будет близкая к 2 миллиардам долларов, приблизительно», — сказал Кобелев в интервью
украинской журналистке Янине Соколовой.
Подробнее о событии