Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд

Украина получит около $2 млрд за услуги по транзиту российского газа в 2020 году. Об этом сообщил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой, которое во вторник, 16 сентября, было размещено на YouTube-канале.В источнике
С чего всё началось
«Я думаю в этом году цифра будет близкая к 2 миллиардам долларов, приблизительно», — сказал Кобелев в интервью
 украинской журналистке Янине Соколовой.
Компания06:31
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Глава Нафтогаза рассказал о планах по сохранению транзита газа

ИА Красная Весна04:50
Газета.Ru

В «Нафтогазе» раскрыли, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году

Газета.Ru17:59
РБК

Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России

РБК20:22
Московский Комсомолец

«Нафтогаз» назвал стоимость транзит газа для России в 2020 году

Московский Комсомолец18:02
Известия

Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд

Известия03:40
RT на русском

В «Нафтогазе» рассказали о выплатах России за транзит газа в 2020 году

RT на русском17:31
Интерфакс

Глава «Нафтогаза» оценил доходы от транзита российского газа

Интерфаксвчера в 16:15

В Минэкономразвития ожидают укрепления рубля к началу 2021 года

Министерство экономического развития считает, что рубль сейчас недооценен, и ожидает возврата к фундаментальному значению в конце 2020 года — начале 2021 года, заявил глава ведомства Максим Решетников.
Парламентская газета07:55

На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб

Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».
РБК04:35
258

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
160

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали 15 сентября соглашения о нормализации отношений.
Инфорос02:13
97