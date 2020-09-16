Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд
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Украина получит около $2 млрд за услуги по транзиту российского газа в 2020 году. Об этом сообщил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой, которое во вторник, 16 сентября, было размещено на YouTube-канале.В источнике
С чего всё началось
«Я думаю в этом году цифра будет близкая к 2 миллиардам долларов, приблизительно», — сказал Кобелев в интервью
украинской журналистке Янине Соколовой.
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