Политика
Piter.tvУкраина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2". В Киеве хотят оспорить решение немецких властей сделать исключение из директивы Еврокомиссии для "Газпрома". Об этом сообщает "Европейская правда".
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с чего всё началось
«Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано», — цитирует его «Европейская правда».RT на русском11:35
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Хоккей
СКА и «Ак Барс» поменяются игроками
Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 07:57
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду» в матче НХЛ
В гостях команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 5:4. Капитан столичного клуба Александр Овечкин стал автором дубля и голевой передачи.
РБК 22:10
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три малых ракетных корабля
В четверг замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ) заявил журналистам о планах военного ведомства заказать модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
Военное дело 01:39
Происшествия
Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса
Доктор Питер 08:30
Кино
Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти
Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Культуромания 08:17
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК 22:38
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия 15:58
Политика
Республиканцы запросили у госдепа материалы о деятельности Байдена
Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чарльз Грассли запросили у госсекретаря Майка Помпео материалы, касающиеся деятельности Джо Байдена на посту вице-президента США и его сына Хантера на украинском направлении.
РИА Новости 20:11
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК 19:23
Общество
Путин и Токаев посетили «Эрмитаж-Сибирь» в Омске
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетили "Эрмитаж-Сибирь" — омский филиал знаменитого петербургского музея.
Life.ru 12:00
Общество
Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.
Известия 17:59
Здоровье
Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК 16:00
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии
Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу канадских сборных. Молодежная сборная России свой следующий матч проведет 12 ноября со сборной OHL.
Матч ТВ 21:59
Общество
В Госдуму внесли поправки о минимальном размере алиментов
Группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект о выплате из бюджетов регионов алиментов детям, родители которых уклоняются от своих финансовых обязательств.
Газета Кемерова 20:45
Наука
Новый вид человекообразных обезьян нашли в Германии
Останки ранее неизвестного ученым вида вымерших человекообразных обезьян нашли на земле в составе ФРГ — в Баварии.
Телеканал 360° 12:31
Общество
Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России
Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 13:08
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия 20:40
Армия и оружие
ВСУ заявили о готовности начать разведение сил в Петровском 8 ноября
Ранее в четверг представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уведомили ОБСЕ о своей готовности к началу процесса разведения сил в районе Петровского.
ФАН 11:10
Политика
Зеленский признался в усталости от работы президентом
Владимир Зеленский признался, что настолько устаёт от работы президентом Украины, что зачастую в конце дня чувствует себя как «организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать».
News.ru 13:55
Шоу-бизнес
Пользователи Сети посоветовали Рудковской перестать танцевать
Под знаменитые хиты и новые композиции Билана активно танцевала и его продюсер Яна Рудковская.
ФАН 03:01
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Синоптик объяснил, что этой зимой воздушные массы будут перемещаться в меридиональном направлении, а не с запада на восток.
РИА Новости 15:45
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Происшествия
Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов
RT на русском 09:04
Происшествия
Три человека погибли в Иране в результате землетрясения
Не менее трёх человек погибли, двадцать получили различные травмы в результате землетрясения, произошедшего утром 8 ноября на северо-западе Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV.
REGNUM 21:20
Футбол
Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»
Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
Спорт-Экспресс 16:30