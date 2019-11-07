с чего всё началось

Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2". В Киеве хотят оспорить решение немецких властей сделать исключение из директивы Еврокомиссии для "Газпрома". Об этом сообщает "Европейская правда".

Хоккей Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду» в матче НХЛ В гостях команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 5:4. Капитан столичного клуба Александр Овечкин стал автором дубля и голевой передачи.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Армия и оружие Минобороны планирует модернизировать три малых ракетных корабля В четверг замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ) заявил журналистам о планах военного ведомства заказать модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.

Кино Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.

Общество Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.

Политика Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.

Армия и оружие Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Политика Республиканцы запросили у госдепа материалы о деятельности Байдена Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чарльз Грассли запросили у госсекретаря Майка Помпео материалы, касающиеся деятельности Джо Байдена на посту вице-президента США и его сына Хантера на украинском направлении.

Политика Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.

Общество Путин и Токаев посетили «Эрмитаж-Сибирь» в Омске Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетили "Эрмитаж-Сибирь" — омский филиал знаменитого петербургского музея.

Общество Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.

Здоровье Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Хоккей Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу канадских сборных. Молодежная сборная России свой следующий матч проведет 12 ноября со сборной OHL.

Общество В Госдуму внесли поправки о минимальном размере алиментов Группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект о выплате из бюджетов регионов алиментов детям, родители которых уклоняются от своих финансовых обязательств.

Наука Новый вид человекообразных обезьян нашли в Германии Останки ранее неизвестного ученым вида вымерших человекообразных обезьян нашли на земле в составе ФРГ — в Баварии.

Общество Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».

Общество Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.

Армия и оружие ВСУ заявили о готовности начать разведение сил в Петровском 8 ноября Ранее в четверг представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уведомили ОБСЕ о своей готовности к началу процесса разведения сил в районе Петровского.

Политика Зеленский признался в усталости от работы президентом Владимир Зеленский признался, что настолько устаёт от работы президентом Украины, что зачастую в конце дня чувствует себя как «организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать».

Шоу-бизнес Пользователи Сети посоветовали Рудковской перестать танцевать Под знаменитые хиты и новые композиции Билана активно танцевала и его продюсер Яна Рудковская.

Экономика Медведев одобрил систему рибейтов в России Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму Синоптик объяснил, что этой зимой воздушные массы будут перемещаться в меридиональном направлении, а не с запада на восток.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Происшествия Три человека погибли в Иране в результате землетрясения Не менее трёх человек погибли, двадцать получили различные травмы в результате землетрясения, произошедшего утром 8 ноября на северо-западе Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV.