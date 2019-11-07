с чего всё началось

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Футбол Краснодар — Трабзонспор 3:1 Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы.

Транспорт Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым Продажа билетов на поезда в Симферополь, которые поедут из материковой России на полуостров и обратно через мост, стартует 8 ноября, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, передает «РИА Новости».

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Футбол Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива» Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.

Происшествия Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск Журналист «Росбалта» Александр Шварев рассказал ТАСС, что его объявили в международный розыск и предъявили обвинение в вымогательстве.

Политика Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал «Русской службы BBC» о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.

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Хоккей Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года.

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Политика Зеленский признался, что устает от своей работы Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.

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Общество Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.

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Происшествия Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.

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