с чего всё началось

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Авто Новую Skoda Octavia рассекретили и снаружи, и внутри Экстерьер нового поколения чешского бестселлера раскрыли еще раньше — сначала компания опубликовала эскиз, а затем из-за сбоя на немецком сайте Skoda в конфигураторе появилось изображение Octavia четвертого поколения.

Общество Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о снятии блокады Кубы Генеральная Ассамблея ООН в ходе заседания 7 ноября в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США о снятии торгово-экономической блокады Кубы, существующей с 1960 года.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Общество В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.

Политика Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Армия и оружие Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море.

Авто Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.

Политика Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Футбол ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон выйдет в стартовом составе на матч футбольной Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем", сообщается на сайте УЕФА.

Экономика Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.

Авто АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4 Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.

Хоккей Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.

Политика Украинский репортер написал донос на героя собственного сюжета Журналист телеканала ICTV натравил СБУ на героя своего сюжета.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Политика Поклонская дала совет сотрудникам пресс-службы Минобороны Депутата Госдумы Наталью Поклонскую удивила «острая реакция» Министерства обороны РФ на ее замечание о недопустимости замалчивания происходящего в армии на фоне трагедии в Забайкальском крае.

Армия и оружие Израиль признал помощь сирийским курдам Израиль помогает сирийским курдам, чтобы заполнить пустоту, оставленную уходящими американскими войсками, заявили израильские власти.

Футбол Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.

Шоу-бизнес Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Общество Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.

Финансы Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.