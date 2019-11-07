Политика
ИзвестияУкраина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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с чего всё началось
«Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано», — цитирует его «Европейская правда».RT на русском11:35
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Баскетбол
«Химки» обыграли «Зенит» в Евролиге
Спорт-Экспресс 13:45
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Авто
Новую Skoda Octavia рассекретили и снаружи, и внутри
Экстерьер нового поколения чешского бестселлера раскрыли еще раньше — сначала компания опубликовала эскиз, а затем из-за сбоя на немецком сайте Skoda в конфигураторе появилось изображение Octavia четвертого поколения.
Motor 08:52
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной
Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о снятии блокады Кубы
Генеральная Ассамблея ООН в ходе заседания 7 ноября в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США о снятии торгово-экономической блокады Кубы, существующей с 1960 года.
Московский Комсомолец 13:35
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Политика
Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 12:31
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Армия и оружие
Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах
Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море.
Вести.Ru 07:03
Авто
Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co
Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.
32CARS.ru вчера в 03:42
Политика
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Футбол
ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон выйдет в стартовом составе на матч футбольной Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 13:51
Экономика
Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
Rambler News Service 11:59
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 09:48
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Политика
Украинский репортер написал донос на героя собственного сюжета
Журналист телеканала ICTV натравил СБУ на героя своего сюжета.
РЕН ТВ 13:05
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Политика
Поклонская дала совет сотрудникам пресс-службы Минобороны
Депутата Госдумы Наталью Поклонскую удивила «острая реакция» Министерства обороны РФ на ее замечание о недопустимости замалчивания происходящего в армии на фоне трагедии в Забайкальском крае.
Свободная Пресса 07:45
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября
Российская газета 09:40
Армия и оружие
Израиль признал помощь сирийским курдам
Израиль помогает сирийским курдам, чтобы заполнить пустоту, оставленную уходящими американскими войсками, заявили израильские власти.
Военное обозрение 03:02
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Спорт-Экспресс 11:38
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Политика
Ляшко и представитель Зеленского подрались в аэропорту
Экономика сегодня вчера в 23:25
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
РБК 09:47
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС 10:44
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01