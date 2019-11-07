Политика

ИзвестияИзвестияУкраина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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с чего всё началось
«Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано», — цитирует его «Европейская правда
».
RT на русском11:35

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Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток — 2»

РИА Новости12:01

Украина пригрозила обратиться в Суд ЕС из-за «Северного потока — 2»

RT на русском11:35

Киев пообещал найти другие способы блокировки «Северного потока-2»

Lenta.ru07:37

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Известия09:05

На Украине нашли способ заблокировать работу «Северного потока-2»

Московский Комсомолец08:55

Киев пригрозил оспорить поправки о смягчении правил ЕС для «Северного потока 2»

Интерфакс08:01

Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»

РБК10:37
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Общество

Назван самый пыльный город России

Самым пыльным городом России оказалась Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год".
РИА Новости 11:07
Транспорт

Названа стоимость билетов на поезда в Крым

Компания в четверг объявила, что продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.
РИА Новости 11:19
Происшествия

В Хакасии начальника пожарной части заподозрили в поджогах

В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя села Балыкса, которого подозревают в умышленном поджоге нескольких домов.
Российская газета 06:19
Наука

Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении

Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Политическая Экспертиза 05 ноября в 23:06
Авто

Новый Toyota RAV4 начали собирать в России

Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
За рулем 01:10
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Экономика

Ротенберг продал «Стройгазмонтаж»

Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.
REGNUM 11:35
Политика

Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Здоровье

Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств

Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
Evo-rus.com 06:00
Общество

В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции

Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
ТАСС 09:02
Финансы

Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ

Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
РБК 08:39
Политика

Американские СМИ назвали российское оружие, от которого нет защиты

Американский журнал Popular Mechanics опубликовал статью Кайла Мизоками, посвященную российской системе управления малыми беспилотниками для массированного удара «Стая-93».
Журналистская правда 11:20
Шоу-бизнес

Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу

Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Политика

Токаев поднял проблему реки Урал на переговорах с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проблеме реки Урал и встретил понимание со стороны президента РФ.
РИА Новости 10:30
Футбол

«Краснодар» и «Трабзонспор» назвали стартовые составы на матч ЛЕ

МК-Спорт 12:02
Общество

«Нафтогаз» ожидает решения суда по долгу «Газпрома» до апреля

"Нафтогаз" ожидает решения суда Амстердама по долгу "Газпрома" до апреля.
РЕН ТВ 09:03
Футбол

Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу

Вести.Ru 12:31
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Интернет

В WhatsApp обновили настройки приватности

В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Регион online 02:24
Кино

Вышел трейлер ужастика «Человек-невелмка»

Кинокомпания Universal Pictures выпустила трейлер своего фантастического фильма ужасов "Человек-Неведимка".
Piter.tv 12:48
Общество

Электрический пикап Tesla представят 21 ноября

Глава бренда сообщил в своём Твиттере, что электрический внедорожник будет представлен в Лос-Анджелесе 21 ноября.
За рулем Кубань вчера в 23:07
Политика

Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle

На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Политика

Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»

Журналист украинского телеканала ICTV отправился в «освобожденную» часть Донбасса выяснить настроения местных жителей.
Комсомольская правда 06:50
Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов

Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Игры

Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

ФАН 05 ноября в 15:52
Происшествия

Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Футбол

Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

Metaratings 01:54
Общество

После скандала с тряпкой уволен главврач больницы Миасса

Доступ1 00:56
Футбол

Копенгаген — Динамо (Киев) 1:0 (1-й тайм)

Ключевой матч состоится в группе «B» Лиги Европы: датский «Копенгаген» сыграет дома с украинским «Динамо Киев».
Prognozist 03:54
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