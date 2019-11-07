Политика

ИзвестияИзвестияУкраина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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с чего всё началось
«Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано», — цитирует его «Европейская правда
».
RT на русском11:35

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Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока — 2»

РИА Новости12:01

Украина пригрозила обратиться в Суд ЕС из-за «Северного потока — 2»

RT на русском11:35

Киев пригрозил оспорить поправки о смягчении правил ЕС для «Северного потока 2»

Интерфакс08:01

Украина пообещала новый способ заблокировать «Северный поток-2»

РБК10:37

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Известия09:05

Киев пригрозил обратиться в cуд Евросоюза из-за «Северного потока — 2»

РЕН ТВ12:10

Киев пообещал найти другие способы блокировки «Северного потока-2»

Lenta.ru07:37
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Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
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Вольфсбург — Гент 1:3

Начало игры — в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 22:50 мск.
Sport24.ru 13:04
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В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета

При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
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Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
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Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
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Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
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Киану Ривз представил свою возлюбленную

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Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе

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Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online 05 ноября в 07:00
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В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

Из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия возникла "асимметрия в боевых возможностях", которую Вашингтону необходимо устранить.
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Вышел дебютный дублированный трейлер «Человека-невидимки»

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При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек

В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.
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В Китае ввели комендантский час для геймеров

Чуть более старшее поколение геймеров — от 16 до 18 лет — могут в месяц пополнять игровые счета на 400 юаней (около 3600 рублей) в месяц, но не более 100 юаней за раз.
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Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

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Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

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Франция официально пригласит Россию восстанавливать сгоревший Нотр-Дам

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Франция подтвердила намерение пригласить Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, передает РИА Новости.
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Политика

«Газпром» назвал условия нового транзитного договора с Украиной

Рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и уполномоченного Федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее прошла в Санкт-Петербурге.
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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

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Кому из знаков Зодиака 8 ноября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

Стрельцам 8 ноября астрологи настоятельно рекомендуют избегать конфликтных ситуаций, ведь если сегодня Вы испортите отношения с близкими — Ваши планы будут окончательно и бесповоротно перечеркнуты.
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
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Первые симптомы рака печени назвали врачи

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В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ

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