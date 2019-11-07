Политика

ИзвестияИзвестияУкраина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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с чего всё началось
«Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано», — цитирует его «Европейская правда
».
RT на русском11:35

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Украина пообещала найти способы блокирования «Северного потока – 2»

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Украина пригрозила обратиться в Суд ЕС из-за «Северного потока — 2»

RT на русском11:35

Киев пообещал найти другие способы блокировки «Северного потока-2»

Lenta.ru07:37

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РБК10:37

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Известия09:05

Киев пригрозил оспорить поправки о смягчении правил ЕС для «Северного потока 2»

Интерфакс08:01

Киев пригрозил обратиться в cуд Евросоюза из-за «Северного потока — 2»

РЕН ТВ12:10
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Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины

Pravda.Ru вчера в 06:12
Экономика

Иностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России

В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России.
Lenta.ru 16:46
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Переговоры Путина с Токаевым начались в Омске

В Омске начались переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM 08:42
Хоккей

Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
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Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в матче Лиги Европы

Московский ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Коммерсантъ 16:54
Армия и оружие

Американские СМИ назвали самое опасное российское оружие

Российская система управления малыми беспилотниками для массированного удара «Стая-93» представляет собой серьезную опасность для потенциального противника, сообщает американский журнал Popular Mechanics.
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Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

Мойка78 вчера в 18:51
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Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о сбоях

Компания Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о возможных сбоях в работе устройств.
Реальное время 04 ноября в 02:28
Политика

В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву

Американский лидер Дональд Трамп был официально приглашен в Москву на празднование в честь юбилея Победы в мае 2020 года.
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Футбол

Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»

В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
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Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
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Здоровье

«Альянс врачей» потребовал устранить нарушения в сочинской больнице

Как писал "Кавказский узел", профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" 30 октября обнаружил отсутствие лекарств и медицинского оборудования в больнице Сочи при проведении профсоюзной проверки.
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Транспорт

Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
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Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Политика

Макрон объявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты стран-участниц блока НАТО.
Ридус 15:53
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Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия 15:58
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Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Общество

Метеоролог рассказал об аномальном тепле предстоящей зимой в Москве

По словам специалиста, климатическая зима должна была наступить в ближайшее воскресенье, 10 ноября, но она откладывается на неопределенный срок.
Известия 17:10
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 15:00
Общество

Вооруженные люди «в шутку» захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал "Прямой" решил развлечь своих зрителей, показав в прямом эфире "захват" студии вооруженными людьми.
РЕН ТВ 16:41
Общество

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

Разведывательную деятельность у российских границ за неделю провели 19 летательных аппаратов, сообщает газета «Красная звезда».
RT на русском 16:31
Политика

Азербайджан вручил ноту протеста послу РФ из-за НКР

Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу России в Баку Михаилу Бочарникову. Российского посла вызвали в среду, 6 ноября.
VSE42.RU вчера в 20:47
Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии

Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.
Российская газета 10:31
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Снимки Большого Магеланового облака поразят воображение

NASA опубликовало новые снимки карликовой галактики, известной как Большое Магеланово облако (БМО).
Профиль 04 ноября в 00:53
Финансы

Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных торгов.
РБК 06:30
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Краснодар — Трабзонспор 3:1

Коммерсантъ 14:46
Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
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