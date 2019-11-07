с чего всё началось

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Экономика Иностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России.

Политика Переговоры Путина с Токаевым начались в Омске В Омске начались переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Хоккей Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.

Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в матче Лиги Европы Московский ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Армия и оружие Американские СМИ назвали самое опасное российское оружие Российская система управления малыми беспилотниками для массированного удара «Стая-93» представляет собой серьезную опасность для потенциального противника, сообщает американский журнал Popular Mechanics.

Гаджеты Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о сбоях Компания Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о возможных сбоях в работе устройств.

Политика В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву Американский лидер Дональд Трамп был официально приглашен в Москву на празднование в честь юбилея Победы в мае 2020 года.

Футбол Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит» В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».

Шоу-бизнес Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».

Здоровье «Альянс врачей» потребовал устранить нарушения в сочинской больнице Как писал "Кавказский узел", профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" 30 октября обнаружил отсутствие лекарств и медицинского оборудования в больнице Сочи при проведении профсоюзной проверки.

Транспорт Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

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Политика Макрон объявил о «смерти мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты стран-участниц блока НАТО.

Наука Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Армия и оружие Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Общество Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Общество Метеоролог рассказал об аномальном тепле предстоящей зимой в Москве По словам специалиста, климатическая зима должна была наступить в ближайшее воскресенье, 10 ноября, но она откладывается на неопределенный срок.

Футбол Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.

Общество Вооруженные люди «в шутку» захватили студию украинского телеканала Украинский телеканал "Прямой" решил развлечь своих зрителей, показав в прямом эфире "захват" студии вооруженными людьми.

Общество Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории» Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю Разведывательную деятельность у российских границ за неделю провели 19 летательных аппаратов, сообщает газета «Красная звезда».

Политика Азербайджан вручил ноту протеста послу РФ из-за НКР Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу России в Баку Михаилу Бочарникову. Российского посла вызвали в среду, 6 ноября.

Происшествия Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.

Космос Снимки Большого Магеланового облака поразят воображение NASA опубликовало новые снимки карликовой галактики, известной как Большое Магеланово облако (БМО).

Финансы Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных торгов.